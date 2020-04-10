Sosyal yardım başvuruları başladı mı? 1000 TL sosyal yardım başvurusu şartları neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan ve birinci fazı tamamlanan 1000 liralık sosyal yardım desteğinin 2. ve 3. fazı için bekleyiş devam ediyor. Birinci fazda devletten sosyal yardım alanlar ve birinci fazda bin liralık yardımda bulunulan kişilere ikinci defa yardım yapılmayacak.Yardımın ikinci fazı tamamlandıktan sonra üçüncü faz için çalışmalar başlayacak. Üçüncü fazla e devlet üzerinden başvuru alınacak. Peki, Sosyal yardım başvuruları başladı mı? 1000 TL sosyal yardım başvurusu şartları neler?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kovid-19 mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verileceğini bildirdi ve detayları paylaştı. a Selçuk, 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, kişilere yardım yapılacağını bildirdi. İlk ve ikinci faz ardından ise 3. faz için süreç başlayacak. Sosyal yardım 3. fazında ise vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Peki, 3. faz için sosyal yardım başvurusu nasıl yapılacak? 1000 TL sosyal yardım başvurusu şartları neler?
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3. fazda da 1. ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destekte bulunacaklarını aktaran Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." bilgisini paylaştı.
Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ise ayrıca duyurulacağını belirtti.
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SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
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PTT'den dağıtılan sosyal yardımlar evlere teslim edilecek
İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.
Başmüdürlükten yapılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu süreçte sosyal yardım ödemelerinin, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle birlikte evlere yapılacağı kaydedildi.
Kapatılmayan iş yerlerinde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetin durdurulabileceği aktarılan açıklamada, "Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz." denildi.