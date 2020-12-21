Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama ekranı

Sosyal yardım ödemeleri devam ederken 1000 TL pandemi başvuruları sürüyor. 3. Faz başvuruların devam ettiği sosyal yardımlarda başvuru ve sonuç sorgulama ekranları merakla takip ediliyor. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. Peki E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranlarının linkleri nedir? İşte sorgulama ve başvuru ekranı