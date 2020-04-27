Sosyal yardım başvuru sorgulama: e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Sosyal yardım başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? 1. Ve 2. faz ödemelerinin ardından sıra 3. Faz yardımlara geldi. Daha önce yapılan açıklamada 3. Faz yardımlar için başvuruların alınacağı duyurulmuştu. 20 Nisan’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların başladığını bildirdi. Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde başvuru yapılıyor.