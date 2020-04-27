Sosyal yardım başvuru sorgulama: e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
Sosyal yardım başvuru süreci 3. Faz yardımlar ile devam ediyor. 20 Nisan’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların başladığını duyurdu. Vatandaşlar işlemlerini e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Sosyal yardımlarda değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. İşte 1000 TL sosyal yardım sorgulama ekranı ve detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Sosyal yardım başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? 1. Ve 2. faz ödemelerinin ardından sıra 3. Faz yardımlara geldi. Daha önce yapılan açıklamada 3. Faz yardımlar için başvuruların alınacağı duyurulmuştu. 20 Nisan’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların başladığını bildirdi. Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde başvuru yapılıyor.
2
PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.
3
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.
4
SOSYAL YARDIM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılır.