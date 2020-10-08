Sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama: Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?
Sosyal yardım başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Koronavirüs sürecinde vatandaşlara sunulan ekonomik destekler arasında sosyal yardımlar da bulunuyor. Birinci faz ve ikinci faz başvurularının ardından başlayan üçüncü faz için başvurular devam ediyor. Peki Pandemi sosyal destek başvuru sonucu nereden sorgulanır? İşte detaylar
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Pandemi sosyal destek başvuruları ve sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un müjdesini verdiği sosyal yardımlarda süreç devam ediyor. Bakan Selçuk açıklamasında, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını duyurmuştu. İşte pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama ekranı
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.