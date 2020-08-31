Sosyal yardım başvuru sayfası: 3.Faz 1000 TL pandemi yardımı E-Devlet sorgulama ekranı
1000 TL sosyal yardım ödemelerindeki son durumu merak eden vatandaşlar hem başvuru hem de sonuç sorgulama ekranlarındaki güncel durumu takip ediyorlar. 3. faz ödemeleri ve başvurları devam ediyor. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olacağı açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği açıklanmıştı. Peki E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranlarının linkleri nedir? İşte sorgulama ve başvuru ekranı detayları
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1000 TL sosyal yardım parası ne zaman yatırılacak sorusu araştırılıyor. Pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama ekranı başvuru işlemlerini daha önceden yapanlar tarafından araştırılıyor. 3. faz sosyal destek programına 6 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1.000 lira alan vatandaşların başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı faz 3 sosyal yardım parası için vatandaşların beklentisi arttı. e-Devlet üzerinden online şekilde tüm adımları eksiksiz yapan vatandaşlar şimdi ise 1.000 lira olarak belirlenen ödemelerin ne zaman hesaplarına yatacağını merakla araştırıyor. İşte, ayrıntılar...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki desteklerimiz 31 milyar lirayı aştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarının 31 milyar lirayı aştığını bildirdi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem şeklinde desteklerin ve yardımların yapıldığını anımsattı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un paylaştığı tabloya göre, Sosyal Destek Programı FAZ 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, FAZ 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon lira, FAZ 3'te ise 1 milyon 802 bin 51 haneye 1 milyar 802 milyon 51 bin lira destek verildi.
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında 1 milyon 626 bin 751 haneye 1 milyar 626 milyon 751 bin lira; Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 576 bin 805 çalışana 16 milyar 685 milyon 966 bin 283 lira, Nakdi Ücret Desteği çerçevesinde, 1 milyon 901 bin 212 çalışana 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 lira, İşsizlik Ödeneği kapsamında 775 bin 252 kişiye 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira ödeme yapıldı.
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan destek ve yardımların toplamının 31 milyar 282 milyon 280 bin 810 lira olduğu kaydedildi.