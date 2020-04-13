Sosyal yardım başvuru formu nereden doldurulur? 1000 TL sosyal yardım başvuru sorgulama
Sosyal yardım başvuruları ile ilgili süreç devam ediyor. Birinci fazda 2 milyon 111 bin haneye biner liralık yardım yapılmasının ardından gözler ikinci ve üçüncü faz yardımlarına çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki sosyal yardım başvuruları nasıl yapılacak?
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Sosyal yardım başvuruları yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar 100 TL sosyal yardım başvuru formunun nereden doldurulacağını öğrenmek istiyorlar. Destek paketinin üç faz şeklinde uygulanacağı açıklandı. Birinci fazın ardından gözler ikinci ve üçüncü faza çevrildi. Bu desteklerin ne zaman uygulamaya konacağı ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı merak konusu. İşte 1000 TL sosyal yardım parası ile ilgili detaylar…
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SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU NERDEN DOLDURULUR?
SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU NERDEN DOLDURULUR? Sosyal yardımlar üç fazda vatandaşlara veriliyor. 1. Faz başvurularının yapılmasının ardından gözler 2. Ve 3. Faza çevrildi. 2. faz için başvuru yapılmayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu yardımlar için de vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını ve yardımların evlere götürülerek teslim edileceğini duyurdu. 3. faz yardımları için başvuruların alınacağı açıklandı. Bunun için de bir web sayfası oluşturuluyor ve açıklanacak tarihlerde e-devlet üzerinden talepler toplanmaya başlanacak.
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2. FAZ YARDIMLARI NELERDİR?
Bu fazda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan bin TL’lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye biner TL nakdi destek verilmesi planlanıyor.
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3. FAZ YARDIMLAR KİMLERE VERİLECEK?
Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre bu bölümde kaç haneye yardım ulaştırılacağı şu anda belli değil. Bu kez, sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, işyeri kapanan, işten çıkarılan kişiler hedefleniyor. Bu nedenle oldukça geniş bir kesimin yardım kapsamında olabileceği belirtilirken, “Kişinin birkaç ay önce çok iyi geliri olabilir, evi olabilir, iyi yaşam standartları olabilir, ancak koronavirüs nedeniyle işletmesi kapanmıştır, kendisi de maddi zorluğa düşmüştür. Hedef tam olarak bu kişilere ulaşabilmek. Koronavirüsün maddi olarak zarar verdiği herkes bu kapsama girecek” bilgisi veriliyor.