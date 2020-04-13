Sosyal yardım başvuru formu nereden doldurulur? 1000 TL sosyal yardım başvuru sorgulama

3. FAZ YARDIMLAR KİMLERE VERİLECEK? Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre bu bölümde kaç haneye yardım ulaştırılacağı şu anda belli değil. Bu kez, sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, işyeri kapanan, işten çıkarılan kişiler hedefleniyor.

Bu nedenle oldukça geniş bir kesimin yardım kapsamında olabileceği belirtilirken, “Kişinin birkaç ay önce çok iyi geliri olabilir, evi olabilir, iyi yaşam standartları olabilir, ancak koronavirüs nedeniyle işletmesi kapanmıştır, kendisi de maddi zorluğa düşmüştür. Hedef tam olarak bu kişilere ulaşabilmek. Koronavirüsün maddi olarak zarar verdiği herkes bu kapsama girecek” bilgisi veriliyor.