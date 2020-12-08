Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri ne zaman? SED ödeme tarihi belli oldu!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon lira ödeme yapacağız." dedi. Bu gelişmenin ardından SED ödemeleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri ne zaman?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildirdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin 8-15 Aralık tarihlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirterek, "Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Selçuk, ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.