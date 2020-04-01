Sosyal mesafe nedir, kendini izole etmek ne demek? Sosyal izolasyon için alınan önlemler
Corona virüsü önlemleriyle birlikte izole etmek, sosyal izolasyon, sosyal mesafe gibi kavramları sıklıkla duymaya başladık. Siyaset dünyasından pek çok isim ve konunun uzmanları yaptıkları açıklamalarda sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun önemine dikkat çekiyor? Sosyal mesafe nedir, kendini izole etmek ne demek? Bugüne kadar sosyal izolasyon için alınan önlemler neler?
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Corona virüsünden korunmanın en etkili yollarından biri kişisel hijyenin yanı sıra sosyal mesafeyi mümkün olduğunca en alt düzeye indirmek ve sosyal izolasyon için alınan önemlere uymak. Peki, Sosyal mesafe nedir, kendini izole etmek ne demek? Sosyal izolasyon için alınan önlemler neler?
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'Sosyal mesafe' neden gerekli?
Sosyal mesafe, çok önemli bir önlem çünkü Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüs enfekte olmuş bir insan öksürdüğünde havaya saçılan virüs yüklü zerrecikler yoluyla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü sosyal mesafe için mümkün olduğunca evden dışarı çıkmamayı tavsiye ediyor. Fakat mutlaka çıkılması gerekiyorsa insanlarla aranızda en az 1 metre mesafe koymanızı öneriyor.
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SOSYAL İZOLASYON NE DEMEK?
Sosyal izolasyon, grip ve tüberküloz gibi havadan bulaşan hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için kişinin kendini toplumdan kısmi veya tamamen uzaklaştırmasıdır. Sosyal izolasyonda okul, festival, toplu taşıma araçlarının, bankaların ve marketlerin kapanışları gibi uygulamalar yapılır.
Kendini izole etmek İngiltere'deki kullanımı ile esas olarak evde kalmak ve egzersiz yapma dışında evden çıkmamak olarak tarif ediliyor. Okula, işe gitmiyor kamusal alanlara girmiyorsunuz.
Kendini izole etmesi istenenlerin gıda ve diğer ihtiyaçları için alışverişe de mümkünse çıkmaması gerekiyor.
Bu ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayanların alışverişe çıkmaya mecbur kalırlarsa ev dışında her türlü sosyal teması minimuma indirmeye özen göstermeleri isteniyor.
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Sosyal izolasyon için alınan önlemler
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri valiliklerin izniyle yapılabilecek. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izniyle gerçekleştirilebilecek.
- Türk Tabipler Birliği, koronavirüs nedeniyle 15 Mart mitingini iptal etti.
- Anayasa Mahkemesi, yurt dışı ziyaretlerini erteledi. Kuruma bağlı tüm yerleşkelere personelin kullanımı için el dezenfektanı yerleştirdi.
- Belediyelerin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri iptal edildi.
- Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirilerek, mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı.
- Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerle ceza infaz kurumları arasındaki nakiller iki hafta süreyle ertelendi.
- Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.
- Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durdurulacak.