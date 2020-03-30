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Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 09:49, /

Sosyal mesafe kuralına uymadılar

İki yıllık ayrılıktan sonra bir araya gelen çift böyle görüntüledi.

BACKGRID USA

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1KURALA UYMADILAR

KURALA UYMADILAR

Bütün dünya coronavirüs nedeniyle birbirine mesafe koydu ama onlar bu kurala aldırmadı.

2SPOR YAPTILAR

SPOR YAPTILAR

İki yıl önce boşanan oyuncu çift Shia La Beouf ile Mia Goth, önceki gün Los Angeles'ta objektiflere takıldı. Birlikte bir süre spor yapan çift daha sonra da bir bankta oturdu.

3KAÇAMAK ÖPÜCÜKLER

KAÇAMAK ÖPÜCÜKLER

Bu sırada çiftin coronavirüs bulaşmasını önlemek amacıyla bütün dünyanın uyguladığı sosyal mesafe kuralına aldırmadığı görüldü.Çift daha sonra bisikletlerine binip evlerinin yolunu tuttu.

4İKİ YIL ÖNCE AYRILMIŞLARDI

İKİ YIL ÖNCE AYRILMIŞLARDI

Bu arada boşanmış olmalarına rağmen evlilik yüzüklerini takıyor olmaları çiftin yeniden bir araya gelmekle yetinmeyip evlendiği iddialarını da güçlendirdi.

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