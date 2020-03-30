Sosyal mesafe kuralına uymadılar

Bütün dünya coronavirüs nedeniyle birbirine mesafe koydu ama onlar bu kurala aldırmadı.İki yıl önce boşanan oyuncu çift Shia La Beouf ile Mia Goth, önceki gün Los Angeles'ta objektiflere takıldı. Birlikte bir süre spor yapan çift daha sonra da bir bankta oturdu.Bu sırada çiftin coronavirüs bulaşmasını önlemek amacıyla bütün dünyanın uyguladığı sosyal mesafe kuralına aldırmadığı görüldü.Çift daha sonra bisikletlerine binip evlerinin yolunu tuttu.Bu arada boşanmış olmalarına rağmen evlilik yüzüklerini takıyor olmaları çiftin yeniden bir araya gelmekle yetinmeyip evlendiği iddialarını da güçlendirdi.