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Gündem
Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 27 Ocak 2021 - 10:30 | 

Sosyal medyanın sözde medyumlarından online büyü istismarı

Sosyal medya sitelerinde 'medyum, hoca' sıfatlarıyla sayfalar açıp, büyü yoluyla insanların dertlerini çözdükleri iddiasıyla maddi kazanç elde edenlerin sayısı artıyor. Sözde 'büyü' hazırlayarak 'ayrılan sevgilileri geri birleştirme, aşık etme, küsleri barıştırma' gibi konulara çözüm bulduklarını iddia eden duygu istismarcıları, son olarak 'koronavirüs bulaşmasını önleyici büyü' yalanıyla kandıracak kurbanlar arıyor. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin müşteri gibi telefonla arayıp ulaştığı, kendisini medyum olarak tanıtan kişi, bin lira karşılığında koronavirüsten 1 asır boyunca koruyacak büyü yapabileceğini iddia etti.

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