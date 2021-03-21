Gündem Esma MURAT - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL,(DHA) Haber Giriş: 21 Mart 2021 - 12:20 | 21 Mart 2021 - 12:20

Sosyal medyadan 'medyum' dolandırıcılığı! Cevapları şaşkına çevirdi

Kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler sosyal medyada ,'15 günde aşık etme işlemi, soğutma işlemi, kısmet açma ve dil bağlama işlemi' vaadiyle bin 200 ile 4 bin lira arası ücret talep ediyor. DHA muhabiri, medyum olduğunu iddia eden H.A.'yı arayarak 'Kaynanama dil bağlama işlemi yaptırmak istiyorum' dedi. Medyum H.A. da "Öncelikle kaynananın adını ve fotoğrafını yollaman gerekiyor. Ücretli işlem yapıyoruz. 4 bin TL göndermeniz gerekiyor" şeklinde cevap verdi. Sözde medyum N.Ö. ise "Bu işlem oldukça maliyetli, işlem sırasında sizden aldığım bilgileri ve resimleri ceylan derisine okuyorum ve sonrasında deriyi toprağa gömüyorum. Bağlama işlemi için yüzde yüz garanti veriyorum" dedi.