Gündem Gülseli KENARLI - Güven USTA -İbrahim MAŞE / İstanbul, (DHA) Haber Giriş: 06 Nisan 2021 - 12:09 | 06 Nisan 2021 - 12:09

Sosyal medyadaki "kurtçuklu maske" iddiasına net cevap

Sosyal medyada, sıcak su buharına tutulan maskelerden kurtçuklar çıktığı iddialarına uzmanlar tepki gösterdi. Dr. Aytaç Karadağ , "Aslında bu tür asparagas haberler halkımız tarafından da bol miktarda teyit ediliyor veya kabul görüyor. Bu aslında maskeyi takmak istemeyen insanlar için bir bahane teşkil ediyor" dedi. Karadağ ayrıca, ''Şu anda salgının 13. ayıdayız, bu süreç içinde en ağır vakaların seyrettiği, salgının pik yaptığı evredeyiz. Bu açıdan aslında maskenin takılmamasını ben cinayet olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.