Sosyal medyada tartıştı, vurdu

Elazığ'da sosyal medya üzerinden tartıştığı Derya S.'yi (21) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra tutuklanan Ali Sinanoğlu’nun (28) ifadesi ortaya çıktı. Sinanoğlu, Derya S. ile aralarında duygusal bağ olmadığını belirterek, “Panik atak hastasıyım, olayı net hatırlamıyorum. Lisede okurken markete gelip gitmesinden tanırdım. Bana ‘ağabey’ diyen Derya S.’ye arkadaşlık teklif etmedim. Olay günü, küçük kardeşi İ.S. belinden bıçak çıkardı. Bunun üzerine markette çelik kasada bulunan tabancayı alıp, yere doğru 6-8 el ateş ettim” dedi.