Sosyal medyada yeni koronavirüs akımı: Sahte uçak yolculuğu
Tüm dünyayı etkisi altında tutan koronavirüs salgınıyla birlikte uçak yolculukları durma noktasına geldi. Uçuş yasakları ise çok şaşırtıcı bir sosyal medya akımına dönüştü.
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Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken her geçen gün ülkelerden artan vaka ve ölüm sayıları da gelmeye devam ediyor.
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Bugün açıklanan rakamlara göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu geçti.
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Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Covid-19'a yakalananların sayısı 11 milyon bin 23'e ulaştı.
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Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 837 bin 189 kişi Covid-19'a yakalandı.
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ABD'den sonra en çok vaka görülen ülkeler Brezilya, Rusya, İngiltere, Hindistan ve İran olarak sıralanıyor.
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Dünya çapında koronavirüs mücadelesi sürerken Tayvan'dan duyanları şaşkınlığa düşüren bir haber geldi.
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Dünya çapındaki uçuşların neredeyse durmasına sebep olan koronavirüs yüzenden yolculuğa çıkamayan Tavyanlılar, düzenlenen 'sahte uçuşlar'a katılarak sosyal medyada paylaşmaya başladılar.
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Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Songshan Havaalanı'na ellerinde pasaportları ve bavullarıyla seyahate çıkacakmış gibi gelen kişiler çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor.
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Düzenlenen bu 'sahte uçuşlara'a katılabilmek için 7000 kişi çekilişe katılmış ve rastgele seçilen 60 şanslı uçuşta yer almaya hak kazanmış.
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Sahte uçuşa katılacak insanların havaalanına gelip gerçekten uçacaklarmışçasına biniş kartları ve biletlerini alıp uçağa geçmek için bekledikleri görülüyor.
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Çok ses getiren bu sahte uçuş Çin Hava Yolları'na ait bit A330 modeli uçakta gerçekleşmiş.
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Havaalanı görevlilerinin de normal şartlar altında olduğu gibi uçmayacak bu uçağa binecek yolculara uçuş sırasında yardımcı olmak için hazır beklediği görülüyor.
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Uçağa alınan yolcuların uçak içerisinde yarım saat kaldıkları ve bu yarım saat boyunca bol bol fotoğraf çektirerek sosyal medya hesaplarından paylaştığı aktarıldı.
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Havaalanı yetkilileri bu kampanyanın çok ilgi gördüğünü ve önümüzdeki haftalarda yeni çekilişler yapılarak tekrar sahte uçuşlar düzenleyeceklerini söyledi.
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Uçuşa küçük oğluyla birlikte katılan 38 yaşındaki Hsiao Chun-wei, yurt dışına tatile gitmeyi çok istiyorum ancak virüs salgını yüzünden çoğu uçuş yapılamıyor, bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum açıklaması yaptı.
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Uçak kalkmayacak olsa bile sahte uçuşta yer alan yolcuların maskelerini çıkarmadıkları ve virüs önlemlerine harfiyen uydukları gözden kaçmadı.
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Sahte uçuş sırasında uçakta yemek servisi dahi yapıldı.
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Uçaktaki görevliler içeri giren yolculara koltuklarını göstererek yardımcı oldu. Her şey normal bir uçuşta olduğu gibi gerçekleştirildi.
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Uçakta çekilen selfie'lerin sosyal medyada yayılıp gündem olmasıyla birlikte koronavirüs salgını hayatımıza bir yeni değişiklik daha katmış oldu.