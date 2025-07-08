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Sosyal medyada esprili paylaşımlarla gündem olmuşlardı... Bin 500 tanesi daha doğaya salındı

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#İzmir#Doğa Koruma#Keklik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 17:25

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'in Kemalpaşa, Foça ve Bergama ilçelerinde 1500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.