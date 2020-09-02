Çağatay Ulusoy son hali ile gündemde - İşte Çağatay Ulusoy'un kilo alma nedeni
Çağatay Ulusoy bir kez daha yeni imajıyla gündemde. Yeni filmi için imaj değiştiren Çağatay Ulusoy, bir arkadaşının düğününe katıldı. Ünlü oyuncunun kilo aldığı ve saçlarını uzattığı görüldü. Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte Çağatay Ulusoy'un çok konuşulan son hali.
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Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, bir süredir aldığı kilolarla gündemdeydi. Yeni projesi için imajını yenileyen Çağatay Ulusoy bir arkadaşının düğününde ortaya çıktı.
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Sakalları ve uzattığı saçlarıyla dikkat çeken Ulusoy'un biraz daha kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.
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ÇAĞATAY ULUSOY YENİ PROJESİ
2021 yılında vizyona gireceği söylenen yeni filmi için kamera karşısına geçen Çağatay Ulusoy, oğluyla birlikte çöpçülük yapacak bir babayı canlandıracak. Oynadığı dizi ve filmlerde genç kızların kalbini çalan Çağatay Ulusoy, bu defa çöp toplayarak ailesinin geçimini sağlayan bir baba rolüyle izleyici karşısına çıkacak.