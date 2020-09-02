MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÇağatay Ulusoy son hali ile gündemde - İşte Çağatay Ulusoy'un kilo alma nedeni
GeriMagazin Çağatay Ulusoy son hali ile gündemde - İşte Çağatay Ulusoy'un kilo alma nedeni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 09:55 | 

Çağatay Ulusoy son hali ile gündemde - İşte Çağatay Ulusoy'un kilo alma nedeni

Çağatay Ulusoy bir kez daha yeni imajıyla gündemde. Yeni filmi için imaj değiştiren Çağatay Ulusoy, bir arkadaşının düğününe katıldı. Ünlü oyuncunun kilo aldığı ve saçlarını uzattığı görüldü. Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte Çağatay Ulusoy'un çok konuşulan son hali.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, bir süredir aldığı kilolarla gündemdeydi. Yeni projesi için imajını yenileyen Çağatay Ulusoy bir arkadaşının düğününde ortaya çıktı.

2
Abone Olgoogle-news

Sakalları ve uzattığı saçlarıyla dikkat çeken Ulusoy'un biraz daha kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

3ÇAĞATAY ULUSOY YENİ PROJESİ
Abone Olgoogle-news

ÇAĞATAY ULUSOY YENİ PROJESİ

2021 yılında vizyona gireceği söylenen yeni filmi için kamera karşısına geçen Çağatay Ulusoy, oğluyla birlikte çöpçülük yapacak bir babayı canlandıracak. Oynadığı dizi ve filmlerde genç kızların kalbini çalan Çağatay Ulusoy, bu defa çöp toplayarak ailesinin geçimini sağlayan bir baba rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi