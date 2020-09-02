Çağatay Ulusoy son hali ile gündemde - İşte Çağatay Ulusoy'un kilo alma nedeni

ÇAĞATAY ULUSOY YENİ PROJESİ 2021 yılında vizyona gireceği söylenen yeni filmi için kamera karşısına geçen Çağatay Ulusoy, oğluyla birlikte çöpçülük yapacak bir babayı canlandıracak. Oynadığı dizi ve filmlerde genç kızların kalbini çalan Çağatay Ulusoy, bu defa çöp toplayarak ailesinin geçimini sağlayan bir baba rolüyle izleyici karşısına çıkacak.