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Magazin
Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 15:31 | 

Hande Erçel'den 3 milyonluk pozlar

Kim nereye gitti, hangi iddialı pozu verdi yade ne giydi? İşte ünlülerin sosyal medya paylaşımları...

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1Instagramı salladı

Instagram'ı salladı

New Tork'a giden oyuncu Hande Erçel, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Erçel'in paylaşımlarına 3 milyon beğeni geldi.

2Aşk ilk günkü gibi

Aşk ilk günkü gibi

Başar Dize 38 yaşına basan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni yaşını 'Dünyalar kadar' yazarak paylaştı...

3Melisa 8 yaşında

Melisa 8 yaşında

Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa 8 yaşına bastı. Ilıcalı fotoğrafın altına "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal... Ablalarını örnek al :))" notunu düştü.

4Bensu da New Yorkta

Bensu da New York'ta

Boşanma haberleriyle gündemde olan Bensu Soral da New York'a gitti. Soral, kendi çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.

530 senelik fotoğraf

30 senelik fotoğraf

Işıl Yücesoy, 30 sene önceki fotoğrafını "1981 ilk sinema filmim.Eyvah/Milcano. Kadroda kimler var kimler... Yıldırım Önal, Aliye Rona, Yıldırım Gencer, Yılmaz Köksal... Şimdilerde Mahmut Tuncer'in "zombi gelin" diye gezen bir videosu var ya hani işte o film..." notuyla paylaştı.

6Lokum annemiz

Lokum annemiz!

Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal'ın doğum günü için paylaşım yaptı:

"Doğum günün kutlu olsun canımız annemiz bebek annemiz güzel annemiz lokum annemizSeni çok seviyorum Nazlı Yarim... Narin&Nil&Ali"

7Gençlik başımızda duman yılları

'Gençlik başımızda duman yılları'

Nilgün Belgün, tbt paylaşımı yaptı. Belgün bu kareyi "Yıl 80 ler Attila Atasoy’la Kuşadası festivalindeyiz...Gençlik başımızda duman yılları" notu ile paylaştı.

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