Hande Erçel'den 3 milyonluk pozlar

Kim nereye gitti, hangi iddialı pozu verdi yade ne giydi? İşte ünlülerin sosyal medya paylaşımları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Instagram'ı salladı
New Tork'a giden oyuncu Hande Erçel, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Erçel'in paylaşımlarına 3 milyon beğeni geldi.
2
Aşk ilk günkü gibi
Başar Dize 38 yaşına basan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni yaşını 'Dünyalar kadar' yazarak paylaştı...
3
Melisa 8 yaşında
Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa 8 yaşına bastı. Ilıcalı fotoğrafın altına "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal... Ablalarını örnek al :))" notunu düştü.
4
Bensu da New York'ta
Boşanma haberleriyle gündemde olan Bensu Soral da New York'a gitti. Soral, kendi çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.
5
30 senelik fotoğraf
Işıl Yücesoy, 30 sene önceki fotoğrafını "1981 ilk sinema filmim.Eyvah/Milcano. Kadroda kimler var kimler... Yıldırım Önal, Aliye Rona, Yıldırım Gencer, Yılmaz Köksal... Şimdilerde Mahmut Tuncer'in "zombi gelin" diye gezen bir videosu var ya hani işte o film..." notuyla paylaştı.
6
Lokum annemiz!
Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal'ın doğum günü için paylaşım yaptı:
"Doğum günün kutlu olsun canımız annemiz bebek annemiz güzel annemiz lokum annemizSeni çok seviyorum Nazlı Yarim... Narin&Nil&Ali"
7
'Gençlik başımızda duman yılları'
Nilgün Belgün, tbt paylaşımı yaptı. Belgün bu kareyi "Yıl 80 ler Attila Atasoy’la Kuşadası festivalindeyiz...Gençlik başımızda duman yılları" notu ile paylaştı.