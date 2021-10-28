Hande Erçel'den 3 milyonluk pozlar

30 senelik fotoğraf Işıl Yücesoy, 30 sene önceki fotoğrafını "1981 ilk sinema filmim.Eyvah/Milcano. Kadroda kimler var kimler... Yıldırım Önal, Aliye Rona, Yıldırım Gencer, Yılmaz Köksal... Şimdilerde Mahmut Tuncer'in "zombi gelin" diye gezen bir videosu var ya hani işte o film..." notuyla paylaştı.