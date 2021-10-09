Sosyal medya Zeynep BastÄ±k ve Edisâ€™in dansÄ±nÄ± konuÅŸuyor... Zeynep BastÄ±k kimdir, eÅŸi kim?

2010'da Ä°zmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel mÃ¼ziÄŸe baÅŸlayan BastÄ±k, 2012'ye kadar bu grupla birlikte Ä°zmir, EskiÅŸehir ve Bursa gibi ÅŸehirlerde sahne aldÄ±.



BastÄ±k, bir sÃ¼re Anadolu AteÅŸi'nde dansÃ§Ä± olarak da yer aldÄ±. Murat DalkÄ±lÄ±Ã§'Ä±n "LÃ¼zumsuz SavaÅŸ" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±na vokalistlik yaptÄ± ve DalkÄ±lÄ±Ã§'Ä±n vokalistliÄŸine Ã¼Ã§ yÄ±l devam etti. DalkÄ±lÄ±Ã§'Ä±n desteÄŸiyle ilk teklisi "FÄ±rÃ§a"yÄ± 2014 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mladÄ±.



