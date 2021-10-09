Sosyal medya Zeynep BastÄ±k ve Edisâ€™in dansÄ±nÄ± konuÅŸuyor... Zeynep BastÄ±k kimdir, eÅŸi kim?
Zeynep BastÄ±k ve Edis bir partide bir araya geldi. Ä°kilinin dansÄ± sosyal medyanÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan konularÄ±ndan biri oldu. Zeynep BastÄ±k'Ä±n samimi dansÄ±yla ilgili ardÄ±ndan farklÄ± yorumlar ortaya atÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ardÄ±ndan Zeynep BastÄ±k'Ä±n hayatÄ±, kariyeri ve eÅŸiyle ilgili bilgiler bir kez daha merak konusu oldu. Peki, Zeynep BastÄ±k kimdir, eÅŸi kim?
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Zeynep BastÄ±k 8 Temmuz 1993 tarihinde Ã‡anakkale'de dÃ¼nyaya geldi. ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndayken ailesi Ä°zmir'e taÅŸÄ±nÄ±nca ortaokul ve liseyi Ã‡anakkale'de tamamladÄ±. Mutluluk, Yasak Elma, Sil BaÅŸtan ve Umuda KelepÃ§e Vurulmaz isimli genÃ§lik dizilerinde rol alan Zeynep BastÄ±k, asÄ±l Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± ise mÃ¼zik kariyeriyle yaptÄ±.Â
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2010'da Ä°zmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel mÃ¼ziÄŸe baÅŸlayan BastÄ±k, 2012'ye kadar bu grupla birlikte Ä°zmir, EskiÅŸehir ve Bursa gibi ÅŸehirlerde sahne aldÄ±.
BastÄ±k, bir sÃ¼re Anadolu AteÅŸi'nde dansÃ§Ä± olarak da yer aldÄ±. Murat DalkÄ±lÄ±Ã§'Ä±n "LÃ¼zumsuz SavaÅŸ" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±na vokalistlik yaptÄ± ve DalkÄ±lÄ±Ã§'Ä±n vokalistliÄŸine Ã¼Ã§ yÄ±l devam etti. DalkÄ±lÄ±Ã§'Ä±n desteÄŸiyle ilk teklisi "FÄ±rÃ§a"yÄ± 2014 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mladÄ±.
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ArdÄ±ndan DalkÄ±lÄ±Ã§'Ä±n vokalistliÄŸini bÄ±rakÄ±p solo kariyerine devam etti. RapÃ§i Ezhel'in "Felaket" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± cover ile Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakaladÄ±.Bu cover'lar tanÄ±nmasÄ±nda etkili oldu. AnÄ±l PiyancÄ± ile birlikte 2019'un Haziran ayÄ±nda "BÄ±rakman DoÄŸru mu?" isimli bir tekli yayÄ±mlandÄ±.
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Zeynep BastÄ±k, Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve aynÄ± zamanda menajerliÄŸini yapan Tolga AkÄ±ÅŸ ile 2021 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±nda Ã‡eÅŸme'de yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸu dÃ¼ÄŸÃ¼nle nikah masasÄ±na oturdu.