Sosyal medya kullananlar dikkat! Bunu yapan yandı

Sizin hesabınızda paylaştığınız fotoğrafın başka biri tarafından alınarak sahte hesapta paylaşılması yine suç teşkil ediyor. Siz fotoğrafı alenileştirmiş olsanız bile, bu isteyen herkesin sizin o fotoğrafınızı alıp sizin izniniz olmadan kullanacağı anlamına gelmez. Burada yine kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesinden bahsedeceğiz. Özel hayatın gizliliğini de eğer özellikle hesabınız kilitli bir hesapsa ihlal edildiğinden söz edebiliriz.