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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 09:12 | 

Sosyal medya kazası

TV yıldızı sosyal medya için video çekerken kendini yerde buldu.

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TV yıldızı sokakta sosyal medya için video çekerken ayağı kayıp yere düştü.

Splash News

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Kamera karşısına geçtiği Love Island (Aşk Adası) adlı TV şovuyla tanınan Georgia Harrison, öneki gün Londra'da arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.

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Harrison, iki kız arkadaşıyla yürüyerek, cep telefonuyla kendilerini görüntüleyen arkadaşına poz veriyordu.

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Fakat kameraya iyi görünmek için çaba harcarken, yağan yağmurla ıslanan sokakta bir anda dengesini yitirip yere düştü Georgia Harrison.

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Arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkan Harrison kısa zamanda kendini topladıktan sonra gülmeye başladı. Onun bu kahkahalarına arkadaşları da eşlik etti. 

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