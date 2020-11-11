Sosyal medya kazası

TV yıldızı sokakta sosyal medya için video çekerken ayağı kayıp yere düştü. Splash News Kamera karşısına geçtiği Love Island (Aşk Adası) adlı TV şovuyla tanınan Georgia Harrison, öneki gün Londra'da arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.Harrison, iki kız arkadaşıyla yürüyerek, cep telefonuyla kendilerini görüntüleyen arkadaşına poz veriyordu.Fakat kameraya iyi görünmek için çaba harcarken, yağan yağmurla ıslanan sokakta bir anda dengesini yitirip yere düştü Georgia Harrison.Arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkan Harrison kısa zamanda kendini topladıktan sonra gülmeye başladı. Onun bu kahkahalarına arkadaşları da eşlik etti.