Sosyal medya için ağaca çıktı

Podyumların ünlü modeli Stella Maxwell, sırf Instagram paylaşımı için ağaca tırmandı. Arkadaşına poz veren Maxwell, beğendiği fotoğraf çekildikten sonra ağaçtan indi. Backgrid USAModel Stella Maxwell, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Los Feliz'de bir parkta görüntülendi. Her ikisi de koronavirüse karşı maske takan iki arkadaş bir süre çimenlerde oturdu.Daha sonra Maxwell, eline cep telefonunu alıp onunla ilgilenmeye başladı. Ünlü model, bir süre sonra oturduğu yerden kalkıp yakındaki ağaca tırmandı. Ağacın dalları arasında kendine uygun bir yer bulan model oturdu.Model dalların arasında oturup arkadaşına poz verdi. Bu arada arkadaşıyla şakalaşmayı da ihmal etmedi. Ağaçtan inen model, beğendiği pozunu da Instagram sayfasında paylaştı. Maxwell'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.İşte Maxwell'in Instagram sayfasında paylaştığı ağaç pozu.