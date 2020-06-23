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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 17:26,

Sosyal medya için ağaca çıktı

Ünlü model sosyal medyada paylaşacağı poz için ağaca tırmandı.

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1DALLARDA GEZİNDİ
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DALLARDA GEZİNDİ

Podyumların ünlü modeli Stella Maxwell, sırf Instagram paylaşımı için ağaca tırmandı. Arkadaşına poz veren Maxwell, beğendiği fotoğraf çekildikten sonra ağaçtan indi.

Backgrid USA

2ÖNCE ÇİMENLERDE OTURDULAR
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ÖNCE ÇİMENLERDE OTURDULAR

Model Stella Maxwell, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Los Feliz'de bir parkta görüntülendi. Her ikisi de koronavirüse karşı maske takan iki arkadaş bir süre çimenlerde oturdu.

3SONRA AKLINA BİR FİKİR GELDİ
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SONRA AKLINA BİR FİKİR GELDİ

Daha sonra Maxwell, eline cep telefonunu alıp onunla ilgilenmeye başladı. Ünlü model, bir süre sonra oturduğu yerden kalkıp yakındaki ağaca tırmandı.

4BEĞENDİĞİ BİR YER BULDU
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BEĞENDİĞİ BİR YER BULDU

Ağacın dalları arasında kendine uygun bir yer bulan model oturdu.

5TELEFONUNU ARKADAŞINA VERDİ
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TELEFONUNU ARKADAŞINA VERDİ

Model dalların arasında oturup arkadaşına poz verdi. Bu arada arkadaşıyla şakalaşmayı da ihmal etmedi.

6SONRA INSTAGRAMA YÜKLEDİ
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SONRA INSTAGRAM'A YÜKLEDİ

Ağaçtan inen model, beğendiği pozunu da Instagram sayfasında paylaştı. Maxwell'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

7İŞTE O POZ
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İŞTE O POZ

İşte Maxwell'in Instagram sayfasında paylaştığı ağaç pozu.

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