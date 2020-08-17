Sosyal medya fenomeni Camila Coelho'nun plaj şıklığı

Instagram'da kozmetik ve güzellik ile ilgili paylaşımlarıyla tanınan 32 yaşındaki Coelho, şık ve farklı bikinisiyle de dikkatleri üzerine çekti.Arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynayan Brezilyalı Camila Coelho, sonra da kumsalda neşeli bir yürüyüşe çıktı.Coelho'nun Instagram'da 8.8 milyon takipçisi bulunuyor. Youtube kanalında da yine milyonlarca kişi onu takip ediyor.Camila Coelho, takipçilerine güzellik ile ilgili sırlarını paylaşıyor. Bu sayede ünlü olan Coelho, sosyal medya üzerinden hatırı sayılır bir gelir elde ediyor.Camila Coelho, güzellik ve güzelleşme konularına küçük yaşlarından itibaren ilgi duyduğunu anlattı kısa bir süre önce verdiği bir röportajda.Makyaj malzemeleriyle oynarken birçok anım var. O zamanlar dört ya da beş yaşındaydım diyerek güzellik ve güzelleşme konularına çok erken yaşlarda ilgi duymaya başladığını anlattı.