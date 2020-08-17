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Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 09:44,

Sosyal medya fenomeni Camila Coelho'nun plaj şıklığı

Instagram'ın güzellik ikonu Camilla Coelho, bir grup arkadaşıyla birlike çıktığı Malibu tatilinde objektiflere takıldı.

Backgrid USA

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1BİKİNİSİ DİKKAT ÇEKTİ
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BİKİNİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da kozmetik ve güzellik ile ilgili paylaşımlarıyla tanınan 32 yaşındaki Coelho, şık ve farklı bikinisiyle de dikkatleri üzerine çekti.

2NEŞELİ GRUP
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NEŞELİ GRUP

Arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynayan Brezilyalı Camila Coelho, sonra da kumsalda neşeli bir yürüyüşe çıktı.

38. 8 MİLYON TAKİPÇİ
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8. 8 MİLYON TAKİPÇİ

Coelho'nun Instagram'da 8.8 milyon takipçisi bulunuyor. Youtube kanalında da yine milyonlarca kişi onu takip ediyor.

4MAKYAJ VE KOZMETİK PAYLAŞIMLARI
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MAKYAJ VE KOZMETİK PAYLAŞIMLARI

Camila Coelho, takipçilerine güzellik ile ilgili sırlarını paylaşıyor. Bu sayede ünlü olan Coelho, sosyal medya üzerinden hatırı sayılır bir gelir elde ediyor.

5KÜÇÜK YAŞTAN BERİ İLGİSİ VAR
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KÜÇÜK YAŞTAN BERİ İLGİSİ VAR

Camila Coelho, güzellik ve güzelleşme konularına küçük yaşlarından itibaren ilgi duyduğunu anlattı kısa bir süre önce verdiği bir röportajda.

6DÖRT YAŞINDAN BERİ MAKYAJ MALZEMELERİNİ SEVİYORUM
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'DÖRT YAŞINDAN BERİ MAKYAJ MALZEMELERİNİ SEVİYORUM'

"Makyaj malzemeleriyle oynarken birçok anım var. O zamanlar dört ya da beş yaşındaydım" diyerek güzellik ve güzelleşme konularına çok erken yaşlarda ilgi duymaya başladığını anlattı.

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