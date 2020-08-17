Sosyal medya fenomeni Camila Coelho'nun plaj şıklığı

'DÖRT YAŞINDAN BERİ MAKYAJ MALZEMELERİNİ SEVİYORUM' "Makyaj malzemeleriyle oynarken birçok anım var. O zamanlar dört ya da beş yaşındaydım" diyerek güzellik ve güzelleşme konularına çok erken yaşlarda ilgi duymaya başladığını anlattı.