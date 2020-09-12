MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKum fırtınası nedir, neden olur? İşte Ankara Polatlı’daki kum fırtınasının görüntüleri
GeriGündem Kum fırtınası nedir, neden olur? İşte Ankara Polatlı’daki kum fırtınasının görüntüleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 16:50 | 

Kum fırtınası nedir, neden olur? İşte Ankara Polatlı’daki kum fırtınasının görüntüleri

Kum fırtınası Ankara'daki görüntüler ardından bir kez daha gündeme geldi. Ankara'nın Polatla ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşlar sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını dile getiriyor. Peki, kum fırtınası nedir, neden olur? İşte Ankara Polatlı’daki kum fırtınasının görüntüleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sosyal medya Ankara Polatlı’daki kum fırtınasının görüntülerini konuşuyor. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. İlçeyi devasa toz bulutu kapladı. Fırtına kentin batı ve kuzey kesiminde etkili oluyor.

2
Abone Olgoogle-news

KUM FIRTINASI NEDİR?

Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur

3
Abone Olgoogle-news

.Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.

4
Abone Olgoogle-news

Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.Sahra Çölü ve Arap Yarımadasının dışında ABD ile Kanada'da Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan Büyük Düzlüklerde, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Moğolistan Cumhuriyeti'ne uzanan Gobi Çölünde ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde meydana gelen kum fırtınası bilinir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi