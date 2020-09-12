Kum fırtınası nedir, neden olur? İşte Ankara Polatlı’daki kum fırtınasının görüntüleri
Kum fırtınası Ankara'daki görüntüler ardından bir kez daha gündeme geldi. Ankara'nın Polatla ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşlar sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını dile getiriyor. Peki, kum fırtınası nedir, neden olur? İşte Ankara Polatlı’daki kum fırtınasının görüntüleri
Sosyal medya Ankara Polatlı’daki kum fırtınasının görüntülerini konuşuyor. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. İlçeyi devasa toz bulutu kapladı. Fırtına kentin batı ve kuzey kesiminde etkili oluyor.
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KUM FIRTINASI NEDİR?
Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur
.Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.
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