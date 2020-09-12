Kum fırtınası nedir, neden olur? İşte Ankara Polatlı’daki kum fırtınasının görüntüleri

KUM FIRTINASI NEDİR? Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur