Korona virüsü önlemleri kapsamında sık sık adı geçen kavramlardan biri de ‘sosyal izolasyon’ ve ‘izole etmek ‘ kavramları oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantılarında ve sosyal medyadan sık sık sosyal izolasyon uyarısında bulunuyor. Ayrıca 9 Nisan itibariyle Sağlık Bakanlığı’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin destekleriyle Pandemi İzolasyon Takip Sistemi uygulaması hayata geçirildi. Peki, sosyal izolasyon nedir? İzole etmek ne demek?
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1
Corona virüsü salgının korunmak için alınan önlemlerin kapsamı genişletilirken devlet büyüklerinden sık sık sosyal izolasyon konusuna dikkat ediliyor. Corona virüsü vakalarının yayılmasını önlemek için en kritik önlemlerden biri de sosyal mesafe kuralına uymak ve zaruri durumlar dışında kendini izole etmek. Peki, sosyal mesafe nedir, kendini izole etmek ne demek?
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SOSYAL İZOLASYON NE DEMEK?
Sosyal izolasyon, grip ve tüberküloz gibi havadan bulaşan hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için kişinin kendini toplumdan kısmi veya tamamen uzaklaştırmasıdır. Sosyal izolasyonda okul, festival, toplu taşıma araçlarının, bankaların ve marketlerin kapanışları gibi uygulamalar yapılır.
Kendini izole etmek İngiltere'deki kullanımı ile esas olarak evde kalmak ve egzersiz yapma dışında evden çıkmamak olarak tarif ediliyor. Okula, işe gitmiyor kamusal alanlara girmiyorsunuz.
Kendini izole etmesi istenenlerin gıda ve diğer ihtiyaçları için alışverişe de mümkünse çıkmaması gerekiyor.
Bu ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayanların alışverişe çıkmaya mecbur kalırlarsa ev dışında her türlü sosyal teması minimuma indirmeye özen göstermeleri isteniyor.
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İzole etmek ne demek?
Kendini izole etmek İngiltere'deki kullanımı ile esas olarak evde kalmak ve egzersiz yapma dışında evden çıkmamak olarak tarif ediliyor. Okula, işe gitmiyor kamusal alanlara girmiyorsunuz.
Kendini izole etmesi istenenlerin gıda ve diğer ihtiyaçları için alışverişe de mümkünse çıkmaması gerekiyor.
Bu ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayanların alışverişe çıkmaya mecbur kalırlarsa ev dışında her türlü sosyal teması minimuma indirmeye özen göstermeleri isteniyor.
4
Kimler kendini izole etmeli?
Covid-19 belirtileri gösteren herkesin kendini izole etmesi gerekiyor. Bu belirtiler 37.8'in üzerinde ateş, öksürük ve solunum güçlüğü olarak tarif ediliyor.
Aynı zamanda bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi paylaşan herkesin de kendisini izole etmesi gerekli.
Yalnız yaşıyorsanız, belirtilerin ortaya çıkışından itibaren 7 gün evde kalmalısınız.
Eğer siz veya birlikte yaşadığınız bir kişi bu belirtileri gösterirse, bütün hanenin 14 gün kendilerini izole ederek, belirtilerin gelişip gelişmediğini gözlemesi gerekiyor.
Bu süre içinde evdekilerden biri daha hastalık belirtileri göstermeye başlarsa o zaman 7 gün daha izole olmaları gerekiyor. Daha sonra hastalanan her bir kişi için izolasyon süresi 7 gün daha uzuyor.
Hastalık belirtilerini gösteren kişilerin iyi havalandırılmış bir odada kalıp evdeki diğer kişilerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.