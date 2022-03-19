Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2022/6 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından 18 Mart tarihinde yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Başvurularını yapacak adaylar KPSS-2022/6 tercih kılavuzu ile müracaatlarını 18 – 24 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.