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Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayımlandı

#Kpss#Ösym#Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri için ÖSYM KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayımladı. 2020-KPSS Ön Lisans-Ortaöğretim puanı şartının aranacağı personel alımı için tercih işlemleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleşecek. 30 TL olan tercih başvuru ücreti 25 Mart 2022 tarihinde mesai saati bitimine kadar yatırılacak. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilecek. Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? İşte, KPSS-2022/6 tercih kılavuzu ve başvurular hakkında ayrıntılar.

1/5Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2022/6 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından 18 Mart tarihinde yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Başvurularını yapacak adaylar KPSS-2022/6 tercih kılavuzu ile müracaatlarını 18 – 24 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

2/5KPSS-2022/6 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

KPSS-2022/6 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzuna saat 11.00’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 18 – 24 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

3/5BAŞVURU ŞARTLARI NELER

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2.1.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

4/5Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayımlandı

2.1.2 Sosyal Güvenlik Kurumuna yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.

2.1.3 Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

2.1.4 Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

5/5Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayımlandı

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#Kpss#Ösym#Sosyal Güvenlik Kurumu