Sorun çok, gelen giden yok... Böyle bekliyoruz

Yurtsever, “O gün saat 18.00’e kadar çalışıyorduk, birden su geldi. Su yükselince yukarı katlara kaçtık, kendimizi zor kurtardık. Bütün gece evde kaldık, gece su daha fazla geldi. Sabah baktığımızda hiçbir şey kalmamıştı, tüm iş yerlerimiz su altında kalmıştı. Her şeyi kaybettik yani her şey gitmiş” dedi.