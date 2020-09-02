Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? Lise sorumluluk sınavlarında yeni düzenleme!
Sorumluluk sınavı tarihi, eylül ayıyla beraber öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları iki hafta süresince gerçekleşecek. Diğer yandan liselerde sorumluluk sınavlarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Peki, sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2020 sorumluluk sınavı tarihi ve yapılan düzenlemeyle ilgili ayrıntılar.
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Online eğitim sistemi 31 Ağustos tarihinde başladı. Yeni eğitim öğretim yılı devam ederken gözler sorumluluk sınavı tarihlerine çevrildi. Sorumluluk sınavları haziran ayında sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik uygulanmıştı. Diğer sınıflar için ise eylül ayı işaret gösterilmişti. Takvime göre, sorumluluk sınavları 31 Ağustos-11 Eylül'de yapılacak. Liselerde yapılan yeni düzenlemeye göre, bir dersten sorumlu geçen öğrenciler için sorumluluk sınavından en az 50 puan alınması şartı getirildi. İşte, detaylar.
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SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Ağustos-11 Eylül'de yapılacak.
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Sorumluluk sınavlarında 50 puan şartı
Yeni yönetmelikle bir dersten sorumlu geçen öğrenciler için sorumluluk sınavından en az 50 puan alınması şartı getirildi.
Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğitim merkezine, açık öğretim lisesine, mesleki açık öğretim lisesine veya açık öğretim imam hatip lisesine kayıtları yapılacak.
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Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden aynı alanda/dalda ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler, ders yılı sonunda farklı bir alandan tekrar kayıt yaptırabilecek. Mesleki eğitim merkezinde okuma hakkı bulunmayan öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları sağlanacak. Kayıt olmak istemeyen öğrencilerin kayıtlarının açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yapılması olanağı getirilecek.
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SORUMLULUK SINAVI NEDİR?
Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.