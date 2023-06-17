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SORUMLULUK SINAVI TARİHLERİ 2023 | Lise 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman, hangi derslerden yapılacak? MEB duyurdu!

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#Sorumluluk Sınavı Tarihi#Milli Eğitim Bakanlığı#Sorumluluk Sınavları Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 19:50

Sorumluluk sınavı tarihi 2023, YKS sınavları ile öne çıkan konulardan oldu. Üniversite hayali kuran binlerce aday 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'ye katılım sağlayacak. son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların katılacağı YKS'de 12. sınıf sorumluluk sınavına kalanlar ise lise sorumluluk sınavı tarihlerine odaklandı. MEB'den yapılan açıklamada 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 12 sınıf öğrencilerine devamsızlık muafiyeti gelmiş olup devamsızlıktan kalmanın ortadan kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada 12. sınıf sorumluluk sınavı tarihleri de açıklandı. Peki, lise 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman, hangi derslerden yapılacak? İşte, ayrıntılar.

1/4SORUMLULUK SINAVI TARİHLERİ 2023 | Lise 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman, hangi derslerden yapılacak MEB duyurdu

12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman sorusu öğrenciler tarafından gündeme geldi. Üniversiteye giriş kapsamında YKS oturumları başlarken, gözler bir yandan da lise sorumluluk sınavlarına çevrildi. MEB 2022 2023 takvimi ile lise 12. sınıf sorumluluk sınavı tarihleri belli oldu. Açıklamaya göre 12. sınıfta başarısız oldukları derslerden öğrenciler sorumluluk sınavlarına 19-25 Haziran tarihleri arasında katılabilecekler.

2/4LİSE SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN

LİSE SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda deprem bölgesinde sınıfta kalmanın olmayacağını açıklamıştı. Özer sorumluluk sınavı tarihleri hakkında ise "Lise öğrencileri başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran’da” demişti.

3/4SORUMLULUK SINAVI NEDİR

SORUMLULUK SINAVI NEDİR?

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

4/4SORUMLULUK SINAVI TARİHLERİ 2023 | Lise 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman, hangi derslerden yapılacak MEB duyurdu

Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

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#Sorumluluk Sınavı Tarihi#Milli Eğitim Bakanlığı#Sorumluluk Sınavları Ne Zaman