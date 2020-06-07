Sorumluluk sınavı nedir, kimler sınava katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavı tarihlerini açıkladı. Bakanlığın illere gönderilen yazıya göre tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılacak. Peki, sorumluluk sınavı nedir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Lise öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri için sorumluluk sınavı tarihi 22-30 Haziran olarak duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavında bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. İşte, ayrıntılar...
2
Abone Ol
SORUMLULUK SINAVI NEDİR?
Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.
Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
3
Abone Ol
Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.
Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.
4
Abone Ol
SORUMLULUK SINAVINA KİMLER KATILACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.
5
Abone Ol
Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.