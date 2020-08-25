Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2020 sorumluluk sınavı tarihleri
Sorumluluk sınavının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Sadece 12’inci sınıflardan isteyen öğrenciler haziran ayında sorumluluk sınavına girdiler. Diğer sınıflardaki öğrenciler ile ilgili ‘Eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaklar.’ denilmişti. Konu ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. İşte detaylar..
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Sorumluluk sınavı tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce tüm sınıflara haziran ayında yapılması planlanan sorumluluk sınavı sadece 12’nci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilmişti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Ağustos-11 Eylül'de yapılacağı duyuruldu.
SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Ağustos-11 Eylül'de yapılacak.
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SORUMLULUK SINAVI NEDİR?
Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.