Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2020 Lise sorumluluk sınav tarihi açıklandı mı?
Sorumluk sınavı tarihleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Liselerin tüm sınıf düzeylerinde uygulanması planlanan sınav ile ilgili açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ilk etapta sınavın 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik yapılacağını açıkladı. Peki lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
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Sorumluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran yaptığı açıklamada, ‘"Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında (22-30 Haziran), sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır.’ dedi. Peki diğer sınıflar ne zaman sınava girecek? İşte yanıtı...
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SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Liselerin tüm sınıf düzeylerinde 22-30 Haziran'da yapılması planlanan sorumluluk sınavları, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik uygulanacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama yaptı. Safran, "Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.