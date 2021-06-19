Sorumlu sınıf geçme nedir? Sorumluluk sınavları ne zaman? 2021 lise sorumluluk sınavları 2 hafta sürecek!

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN? 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.



12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.



Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.



Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ilgili yazısına göre ise 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.