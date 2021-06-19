Sorumlu sınıf geçme nedir? Sorumluluk sınavları ne zaman? 2021 lise sorumluluk sınavları 2 hafta sürecek!
Sorumluluk sınavları için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde dijital karnelerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 18 Haziran'da verilmesinin ardından liselerde sorumluluk sınavları için süreç başlayacak. Lise sorumluluk sınavları öğrencilerin bir sonraki sınıfa geçme sürecinde önemli rol oynayacak. MEB'in takvimine göre lise sorumluluk sınav tarihleri haziran ve temmuz ayında gerçekleşecek. Heyecanla sorumluluk sınavlarını bekleyen öğrenciler bir yandan da sorumluk sınıf geçme nedir, sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sorumluluk sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2021 sorumluluk sınavı tarihi.
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Sorumluluk sınav tarihleri öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılan sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere yönelik sorumluluk sınavları düzenlenecek. MEB bilgilerine göre tüm senenin ağırlıklı puan ortalaması 50’nin altında olanlardan zayıf sayısı 3’e kadar olanlar sorumlu sınıf geçme imkanından faydalanabiliyor. Ancak, sorumlu geçilen derslerden sonraki yıllarda sınava giriliyor. Bu yıl da takvime göre sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.
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SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.
12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.
Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ilgili yazısına göre ise 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.
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SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR?
Sorumlu sınıf geçme şu çerçeveyi oluşturmaktadır;
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır
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Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.
Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.