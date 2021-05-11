Sorbonne’dan mezun oldu, doğduğu toprakları aspirle buluşturdu

'BÖLGEDE CİDDİ BİR İSTİHDAM YARATACAĞIMA İNANIYORUM' Aspirin, kuraklığı seven bir bitki olduğu için tercih ettiğini ve bölgede iyi verim alacağını belirten Arslan, hasattan 4 ayda yaklaşık 150 bin lira para kazanacağını, 20 kişiye de istihdam imkanı sağlayacağını ifade etti.