Soral kardeşlerin mutlu günü! İki fotoğraf arasında 28 yıl var...
Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...
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23 Mart 1991 doğumlu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral'ın doğum günü mutluluğu...
Oyuncu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerinin doğum gününü kutladı. İkiliye ablaları Hande Soral da katıldı. Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa, "Sana olan aşkımın 30. yılı kutlu olsun! Hep böyleydik, hep de böyle kalalım olur mu? Mutlu yıllar diğer yarım Bedirhan Soral ve bizim elimizi bir an olsun bırakmayan aşkımız ablamız Hande Soral! Sizi çok seviyorum." notunu yazdı.
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Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral ise, "Bu sene eski günlerdeki gibi aynı giyindik bence bu geleneği sürdürmeliyiz, mutlu yıllarımız olsun ikizim" notuyla karşılık verdi.
Abla Hande Soral ise kardeşleriyle önce ve sonraki hallerini paylaştı. 'Elleriniz hiç ayrılmasın ikizlerim... İyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyorum. Not: 2 fotoğraf arası 28 yıldır'
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Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...
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Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Taner Ölmez'in abisi de kendisi gibi çok ünlü bir isim, onu tanıyor musunuz?
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Taner Ölmez'in abisi müzisyen Taylan Özgür Ölmez. 41 yaşındaki Ölmez'in ilki 2007 yılında çıkan 20 tane albümü var!
Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...
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KÜÇÜĞÜN BAKIŞLARI DEĞİŞMEMİŞ!
Fotoğraftaki çocuklar abi kardeş. Onlar aynı zamanda 90'lı yıllara damga vuran çok ünlü iki isim! Küçük kardeşin bakışları neredeyde hiş değişmemiş... İlk bakışta tanıyabildiniz mi?
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Fotoğrafın sahibi 59 yaşındaki Hakan Peker ile kendisinden 1 yaş büyük olan abisi Zafer Peker!
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Fotoğraf çekildiğinde Hakan Peker 6, Zafer Peker ise 7 yaşındaydı...
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O KIZ BÜYÜDÜ MANKEN OLDU!
Şu sıralar haftanın beş günü ekranda olan bu küçük kızı tanıdınız mı? Manken olarak kariyerine başlayan daha sonra oyunculuk ve sunuculuk yapan bu ünlü Çağla Şıkel'den başkası değil!
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Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile bebeklik fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. Şıkel, paylaşımının altına 'ablam ve ben' yazdı.
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Oyuncu İlayda Çevik, kız kardeşi Melisa Çevik'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
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İKİZİ DEĞİL, KARDEŞİ...
25 yaşındaki oyuncunun 'Karantina arkadaşı' notuyla yayınladığı fotoğraf takipçilerini şoke etti.
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Takipçileri İlayda Çevik'ten 3 yaş küçük olan Melisa Çevik'i güzel oyuncunun ikizi sandı. Fotoğrafa binlerce beğeni geldi.
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GÖZLER AYNI
Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Sühan Samyeli, fotoğrafın altına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü.
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FOTOĞRAFA BİNLERCE BEĞENİ
Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.
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ONUN DA KARDEŞİ VAR
Magazin dünyasının tescilli güzeli Azra Akın'ın bir kız kardeşi var...
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Azra Akın, kendisi gibi Hollanda doğumlu olan kardeşi Doruk Akın ile fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor...
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Sinan Ceceli, Mustafa Ceceli'nin kardeşi.
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Fahriye Evcen'in kardeşi Ayşen.
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Nurgül Yeşilçay'ın ağabeyi Tekin Yeşilçay.
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Güzel oyuncunun gelinlik tasarımı yapan iki tane de ablası var.
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Şükrü Özyıldız ile kardeşi Burcu Özyıldız.
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Amine Gülşe, abisi ile birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram'da paylaşıyor.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve ağabeyi Cem.
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Tolgahan'ın kardeşi Nil; ABD'de yaşıyor.
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Murat Boz ve ağabeyi Ali.
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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'i herkes tanıyor: Ama ablası Leyla göz önünde olmayan bir yaşamı seçti.
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Kadir Doğulu'nun kısa bir süre önce evlenen kız kardeşi Asuman.