Sophie Turner'dan kafa karıştıran paylaşım: Yoksa biseksüel mi?
Rol aldığı Taht Oyunları adlı diziyle şöhreti yakalayan Sophie Turner'dan kafa karıştıran sosyal medya paylaşımı.
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KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Joe Jones ile evli olan ve kısa bir süre önce de ilk bebeğini kucağına alan ünlü oyuncunun yaptığı Instagram paylaşımı kafalarda "Sophie Turner biseksüel mi?" sorularının dolaşmasına neden oldu.
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'ZAMAN DÜZ DEĞİL, BEN DE DEĞİLİM'
Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde "Zaman düz (heteroseksüel) değil, ben de değilim" yazan bir paylaşım yaptı.
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İDDİALAR ORTAYA ATILDI
Bu da Turner'ın biseksüel olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Güzel oyuncunun bu paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.
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YORUM YAĞDI
Bir sosyal medya kullanıcısı "Ben kazandım. Sophie Turner biseksüel" diye yazarken, bir başkası da "Sophie Turner biseksüel efsane ve bunu bana kimse söylemedi" diye yazdı.
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SOSYAL MEDYAYI HAREKETLENDİRDİ
Bir başka kullanıcı da Turner'ın kendisiyle ilgili bir gerçeği açıkladığını ileri sürerek "Bunu açıkladığı için Sophie ile gurur duyuyorum" diye görüşünü belirtti. Onun bugüne kadar sakladığı cinsel kimliğini açıkladığını düşünen bir başka sosyal medya kullanıcısı da onun bu açıklamayı yapacak cesareti bulmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Sophie Turner'ın sözcüsü ya da kendisi kafa karıştıran bu açıklama hakkında net bir açıklama yapmadı.
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BİR KIZI OLDU
Sophie Turner ile Joe Jonas, 2019 yılında dünya evine girdi. Çiftin Willa adını verdiği kız bebekleri ise geçen yıl dünyaya geldi.
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YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Bütün dünyanın dikkatini 2007 yılında rol aldığı bir filmle çekmişti. Can sıkıntısından hamile kalan bir genç kızı canlandırdığı Juno filmiyle tanınan Ellen Page, geçen yılın sonlarında cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. Şimdi de mayosuyla ilk pozunu verdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Elliot Page adını alan ünlü oyuncu Instagram sayfasında mayolu bir pozunu paylaştı. Page'in mayosuyla bir erkek olarak verdiği bu ilk poza da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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KİMLİĞİNİ BULDUĞUNU SÖYLEDİ
Takipçileri Elliot Page'e çok iyi göründüğünü söyleyen yorumlar yaptı. Birçoğu da mutlu ve keyifli bir yaz geçirmesini diledi. Page, çocukluğundan beri kendini bir erkek gibi hissettiğini bu yüzden cinsiyet değiştirme kararının ardından gerçek kimliğini bulduğunu belirtmişti.
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KARARI YANKI UYANDIRDI
Juno ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi filmlerle sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Oscar'a aday gösterilen Kanadalı oyuncu Ellen Page, geçen yılın son ayında cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki Page, yeni isminin ise Elliot Page olduğu duyurdu.
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Elliot Page, haberi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla duyurdu.
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Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem" diye yazdı.
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Kanadalı oyuncu ayrıca, trans topluluğundan "ilham aldığını" söyledi ve "Bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarını" belirtti.
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Hayranlarına seslenen Page mesajında, "Ben de sabır istiyorum. Sevincim gerçek, ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. İstiladan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten" yazdı.
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Elliot Page, ABD'nin Las Vegas kentinde 2014'te gerçekleştirilen bir LGBT etkinliğinde eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Page 2018 yılından bu yana dansçı ve koreograf Emma Portner ile evliydi. Bir süre önce bu evlilik sona erdi.
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Elliot Pagie, gösteri dünyasında cinsiyetini değiştiren tek ünlü değil. Bazıları ünlü olduktan sonra bazıları da ünlü olmadan önce böyle bir değişim yaşadı.
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Bazı ünlüler de çocuklarının bu tercihleriyle gündeme geldi. İşte cinsiyetlerini değiştirerek şaşırtan ve gündem olan ünlüler.
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ESKİ SPORCU DA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ
Gösteri dünyasının son yıllardaki en çok ses getiren değişiklik haberi Kardashian Jenner ailesinden gelmişti. Kardashian kardeşlerin üvey babası Bruce Jenner, o dönem herkesi şaşırtan bir karar alıp cinsiyetini değiştirdi.
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Kendall ve Kylie Jenner'ın babası olan Bruce Jenner, operasyondan sonra adını Caitlyn Jenner olarak değiştirdi.
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UZUN SÜRE GÜNDEMDE KALMIŞTI
Ünlü şarkıcı Cher'in kızı da bir dönem bu tercihiyle çok konuşuldu. Chastity Bono adıyla dünyaya gelen genç kadın uzun bir prosedürün ardından yeni bir kimliğe büründü.
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Chastity Bono, operasyondan sonra adını Chaz Bono olarak değiştirdi.
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YÖNETMEN KARDEŞLERİN SEÇİMİ
Sinema dünyasının usta yönetmen kardeşleri de birbiri ardına böyle bir prosedürden geçti. Larry Wachowski, cinsiyetini değiştirdi ve Lana adını aldı.
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Andy Wachowski de kardeşiyle aynı yolu seçti ve o da adını Lilly olarak değiştirdi.
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MODA DÜNYASINDA ADINI DUYURDU
Moda dünyasının ünlülerinden model Lea T, bir futbolcunun oğlu olarak dünyaya gelmişti. Fakat sonra o da başka bir yol çizdi kendine.
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Lea T. moda dünyasında cinsiyet değiştirdiği halde kabul gören ilk modellerden biri.
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KARARI ÇOK SES GETİRDİ
Nil Alkoçlar bir dönemin ünlü yıldızlarındandı. Birçok dizide rol alan Alkoçlar, uzun süren bir sessizliğin ardından herkesi şaşırtan bir haberle gündeme geldi.
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Alkoçlar, cinsiyet değiştirip Rüzgar adını aldı. Sonra da mutlu bir yuva kurdu.
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ANDROJEN MODEL DE KADIN OLDU
Bosnalı model Andreja Pejić, önceleri moda dünyasında androjen model olarak tanındı. Erkek olmasına rağmen kadın meslektaşlarıyla yarışan güzelliğiyle ilgi çekti.
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Sonra da cinsiyet değiştirip kariyerine o şekilde devam etmeye karar verdi.
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ÜNLÜ ŞARKICININ KIZIYDI
Smooth Operator adlı şarkısıyla bir döneme damgasını vuran şarkı sözü yazarı ve yorumlu Sade'in kızı cinsiyet değiştirip erkek oldu.
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23 yaşındaki Izaak Adu, Instagram sayfasında annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Uzun ve zor bir yoldu ama başardık! Eve geliyoruz. Bu geçen altı ayda yanımda durduğun için teşekkür ederim anne" diye yazdı.
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Adu, mesajını "Olduğum adamı tamamlamak için benimle birlikte savaştığın için teşekkür ederim. İşler zorlaştığında cesaretlendirdiğin ve bana verdiğin sevgi için teşekkür ederim. En saf kalp. Seni seviyorum, kraliçelerin kraliçesi" diye sürdürdü. Adu'nun bir süredir devam eden mutlu bir beraberliği var.
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MODA TARİHİNE GEÇTİ
Katı ve değiştirmediği bir güzellik anlayışına sahip olan Victoria's Secret markasının ilk trans modeli olarak adını duyurdu Valentina Sampaio.
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Ünlü firmanın yanı sıra moda dünyasının birçok önde gelen markası da onunla çalışmak için sıraya giriyor.