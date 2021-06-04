Sophie Turner'dan kafa karıştıran paylaşım: Yoksa biseksüel mi?

SOSYAL MEDYAYI HAREKETLENDİRDİ Bir başka kullanıcı da Turner'ın kendisiyle ilgili bir gerçeği açıkladığını ileri sürerek "Bunu açıkladığı için Sophie ile gurur duyuyorum" diye görüşünü belirtti. Onun bugüne kadar sakladığı cinsel kimliğini açıkladığını düşünen bir başka sosyal medya kullanıcısı da onun bu açıklamayı yapacak cesareti bulmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Sophie Turner'ın sözcüsü ya da kendisi kafa karıştıran bu açıklama hakkında net bir açıklama yapmadı.