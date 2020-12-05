Hamilelik günlerini unutamadı

Kısa bir süre önce anne olan ünlü oyuncu, hamilelik döneminde gizlediği pozlarını şimdi sırayla paylaşıyor.
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Rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) adlı diziyle yıldızı parlayan Sophie Turner, Joe Jonas ile ola evliliğinden Willa adını verdiği bir bebek dünyaya getirdi bir süre önce.
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24 yaşındaki yıldız, eşiyle birlikte kızlarını beklerken hamileliğine ilişkin olarak sosyal medyada az sayıda paylaşım yaptı. Fakat kızı dünyaya geldikten sonra ardı ardına o dönemi yansıtan pozlarını paylaşmaya başladı.
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Sophie Turner, geçtiğimiz cuma günü de "Bu sayfada biraz içeriğe ihtiyacımız olduğunu hissettim" notuyla birlikte 31 yaşındaki eşi Joe Jonas ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafına yer verdi.
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Bunlar arasında çiftin Las Vegas'taki düğünlerinde çekilen kareler de yer alıyor.
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Sophie Turner, son dönemlerde hamileliği sırasında çekilen pozlarına da Instagram sayfasında sık sık yer veriyor.
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Sophie Turner ve Joe Jonas'ın kızları Willa, geçtiğimiz haziran ayında dünyaya gelmişti.