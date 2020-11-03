Beyaz gelinlik giymek en büyük hayalimdi, hala da çok istiyorum

HUZURLU BİR YAŞAMIM OLDU "Huzurlu bir yaşamım oldu" diyen Loren "İstediğim her şeye sahip oldum. Harika bir aile, güzel çocuklar ve güzel torunlar. Pişman olduğum tek şey beyaz gelinlik giyerek evlenmemiş olmak. Bu benim hayatımın hayaliydi, hala da içimde" diyerek sözlerini sürdürdü.