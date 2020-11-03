Beyaz gelinlik giymek en büyük hayalimdi, hala da çok istiyorum
Sinemanın efsane yıldızı, koca bir ömrü geride bıraktı ama hayattaki en büyük pişmanlığının beyaz gelinlik giyerek evlenmemek olduğunu söyledi.
Depo Photos, Mega News Agency, Splash News
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AÇIK AÇIK ANLATTI
Efsane oyuncu "o bembeyaz gelinliği giymenin" hala en büyük hayali olduğunu da sözlerine ekledi.
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DİLLERE DESTAN AŞK
Sinema tarihine hem güzelliği hem de oyunculuğu ile damgasını vuran Sophia Loren bugün 86 yaşında. Dillere destan bir aşk yaşayıp evlendi sonra da anne oldu.
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GELİNLİK YERİNE SADE BİR ELBİSE GİYDİ
Ama o yıllarca konuşulan o evliliği sırasında gelinlik giymedi. Kendisinin de itiraf ettiğine göre gelinlik giymek hayatının en büyük hayaliydi ve hala da öyle.
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HEP HAYAL EDERDİM
İtalyan oyuncu Sophia Loren hiç pişmanlık yaşamamaya çalıştığını ama buna rağmen çocukluk ve gençlik yıllarında hep gelinlik giymek istediğini anlattı.
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PİŞMANLIK DUYMAMAK İÇİN ÇABALADIM HEP
Radio Times adlı programa konuk olan Sophia Loren "Hayatta hiç pişmanlıklarınız olmadığını söylemek zor. Yaşadıkça çok çeşitli deneyimler elde ediyorsunuz. Ama ben her zaman pişmanlıklarım olmaması için uğraştım" dedi.
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HUZURLU BİR YAŞAMIM OLDU
"Huzurlu bir yaşamım oldu" diyen Loren "İstediğim her şeye sahip oldum. Harika bir aile, güzel çocuklar ve güzel torunlar. Pişman olduğum tek şey beyaz gelinlik giyerek evlenmemiş olmak. Bu benim hayatımın hayaliydi, hala da içimde" diyerek sözlerini sürdürdü.
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HİÇ EVLENME TEKLİF ETMEDİLoren, bir dönem büyük aşk yaşadağı oyuncu Cary Gant'ın ise kendisine piç evlenme teklif etmediğini belirtti.
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İTALYA'DAN HOLLYWOOD'ASinemaya önce İtalya'ya adım atan Sophia Loren sonra Hollywood'a geçiş yaptı. Gerçek adı Sofia Villani olan Loren'i keşfeden ve Hollywood'da da ünlü bir yıldız olmasını sağlayan kişi ise sonradan evlendiği yapımcı Carlo Ponti.
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22 YAŞ FARK Sophia Loren ile kendisinde 22 yaş büyük olan Ponti, 1966 yılında evlendi. Çiftin her ikisi de sinema alanında kariyer yapan Edoardo ve Carlo adında iki oğlu bulunuyor.
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SADE BEYAZ BİR ELBİSE GİYDİ
Loren, büyük aşkı Ponti iye evlenirken gelinlik yerine açık renk sade bir elbise giymişti.
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HİÇ TEKLİF GELMEDİ
Loren bir dönem aşk yaşadığı Cary Grant'ın ise kendisine hiç evlenme teklif etmediğini belirtti.