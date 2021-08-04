'Sopalı tedavi' ile dehşete düşüren Mala Ali Kürdistani kayıp ama ofisi önünde kuyruk var
Birçok ülkede kendisini 'şifacı' olarak tanıtan 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak, Türkiye'ye geldi, Başakşehir'de ofis açtı. Sosyal medya üzerinden tanıtım yapan Kalak'a yüzlerce kişi tedavi olma ümidiyle başvurdu. Ofise otizmli çocuklarını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini kaydetti, dehşete düşüren görüntüde Kalak'ın asistanının çocuğun ayaklarının altına sopayla vurulduğu görülüyor. Polis, baskın yaptı, Kalak'ın ofisini mühürledi. Kalak, kayıplara karıştı ancak mühürlenen Başakşehir'de ofisin önünde kuyruk sona ermedi.