Sony WF-XB700 Extra Bass incelemesi

Sony'nin yeni nesil kablosuz kulaklıklarından biri olan Sony WF-XB700 Extra Bass, Türkiye'de de kullanıcılarla buluştu. Ürünü yakından inceledik.
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Kulaklık tarafında uzun yıllara dayanan bir deneyimi olan Sony, yeni kulak içi kulaklıklarını satışa sundu. Sony WF-XB700 Extra Bass ismini taşıyan ürün, pek çok özelliğiyle öne çıkıyor.
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Önce batarya ömründen başlayalım. Kablosuz kulaklık kullanıyorsanız haliyle batarya ömrü derdiniz oluyor. Standart bir kablosuz kulaklığın şarj kasasıyla birlikte ömrü ortalama 20 saat. Bu ürün de yaklaşık 18 saat batarya ömrüne sahip.
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10 dakika şarj edip kullanmak istediğinizde ise size 60 dakika boyunca ürünü kullanma imkanı sunuyor, ki bu oldukça önemli bir detay.
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Kulaklığın ergonomik yapısı da elbette önemli. Kulağınıza tam oturması, ağrı yapmaması özellikle uzun süreli kullanımlarda hayati bir önem arz ediyor. Sony WF-XB700 Extra Bass, bu kapsamda üç tutuşlu bir yapıyla geliyor.
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Kulağa bu yapısıyla tam olarak oturan ürün, üç farklı noktaya temas edecek şekilde ergonomik bir yapıya sahip.
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Günlük kullanım söz konusu olduğunda suya dayanıklı bir yapıda olan ürün, terlemeye karşı da problem çıkarmıyor denebilir. Yani spor yaptığınız sırada ter atarken de kulaklık sorunsuz çalışıyor.
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Ses, sağ ve sol kulaklara aynı anda iletiliyor. Bunu da cihazın uygun tasarımı ve beraberindeki Bluetooth çipi sağlıyor. Sesler aynı anda iki kulağa iletildiğinden herhangi bir ses gecikmesi de meydana gelmiyor.
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Herkesin kulak yapısı elbette farklı ve kulaklık aldığınızda farklı büyüklüklerde kulaklık başlıkları da mutlaka kutu içeriğinde olmalı. Sony WF-XB700 Extra Bass'in kutusunda 4 ayrı boyda hibrit silikon kauçuk kulaklık bulunuyor. Bu sayede kulaklıklar kulağa tam oturuyor ve daha fazla verim alınabiliyor.
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Sony WF-XB700 Extra Bass, isminden de anlaşılacağı üzere bas tarafına ağırlık veren bir ürün. Bu konuda ürünün başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ürünü deneyimlediğinizde mutlaka fark edeceksiniz.
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Şarj kutusu rakip kulaklıklara kıyasla biraz daha büyük duruyor. Kulaklıkları kutuya koyduğunuzda şarj kutusu hem kulaklıkları koruyor hem de şarj ediyor.
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Kulaklıkları kontrol etmek için de üzerlerinde yer alan minik düğmeleri kullanabilirsiniz. Bu düğmeler, sadece parçaları çalmanızı, durdurmanızı veya atlamanızı değil, ses seviyesini ayarlamanızı da sağlıyor.
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Gelen çağrılar söz konusu olduğunda telefonunuzu elinize almanıza gerek yok. Eller Serbest görüşme fonksiyonu ile kulaklığınız kulağınızdayken kolayca çağrılara yanıt verebiliyorsunuz.
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Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olmaması ise ürünün en büyük dezavantajı.