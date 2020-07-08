Sony Reon Pocket giyilebilir klima ile piyasadaki yerini aldı! İşte, fiyatı!

Reon Pocket giyilebilir klima için 2019 yılında ilk duyurusunu yapan Sony, 2020 yılında olimpiyatların yapılması planlanan Tokyo için bu ürünü piyasaya sunacağını ifade etmişti. Ancak Koronavirüs sebebiyle bu yıl gerçekleştirilemeyen olimpiyatlar, Reon Pocket giyilebilir klimanın piyasaya çıkmasına mani olamadı. Sony, giyilebilir klima teknolojisini tanıtarak piyasaya sundu. Peki, Sony Reon Pocket giyilebilir klima piyasa fiyatı ne kadar olacak? İşte, o detaylar