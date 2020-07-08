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Teknoloji
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 09:50,

Sony Reon Pocket giyilebilir klima ile piyasadaki yerini aldı! İşte, fiyatı!

Sony, Reon Pocket klima ile yaz sıcaklarında alternatif bir serinleme imkanı getirdi. Giyilebilir klima olarak piyasaya sunulan Sony Reon Pocket, özel tasarımlı tshirt içerisine yerleştirilerek akıllı telefon aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Hafif bir tasarıma sahip olmasına rağmen vücut sıcaklığını dışarıya atabilecek güçte bir fana sahip olan Sony Reon Pocket, böylece vücut sıcaklığını dengede tutarak terlemenin önünü kesmiş oluyor. İşte, giyilebilir klima teknolojisi ile yaz aylarına yeni bir soluk getiren Sony'nin Reon Pocket ürünü hakkında bazı detaylar ve fiyat bilgileri

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Reon Pocket giyilebilir klima için 2019 yılında ilk duyurusunu yapan Sony, 2020 yılında olimpiyatların yapılması planlanan Tokyo için bu ürünü piyasaya sunacağını ifade etmişti. Ancak Koronavirüs sebebiyle bu yıl gerçekleştirilemeyen olimpiyatlar, Reon Pocket giyilebilir klimanın piyasaya çıkmasına mani olamadı. Sony, giyilebilir klima teknolojisini tanıtarak piyasaya sundu. Peki, Sony Reon Pocket giyilebilir klima piyasa fiyatı ne kadar olacak? İşte, o detaylar

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Yaz aylarında kurtarıcı olması beklenen Reon Pocket giyilebilir klima, vücut sıcaklığını yaklaşık 5 derece civarında düşürerek terleme durumunun önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Cihazın vücuda temas eden bölümü, bir fan aracılığıyla sıcaklığı alarak tahliye ediyor. Tabi bunun için tahliye kanalları olan özel tasarım tshirtin giyilmesi gerekiyor.

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Cep telefonu üzerinden yüklenen bir uygulama ile kolayca kontrol edilebilen Sony Reon Pocket giyilebilir klima, otomatik mod aracılığıyla vücut belirlenen sıcaklığa yükseldiğinde tahliyeye başlıyor. Ancak, cihazı cep telefonu üzerinden manuel olarak kullanmak da mümkün olabiliyor.

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Sadece yaz kullanımı için tasarlanmayan cihaz, kışın da sıcaklık sağlama amacıyla kullanılabiliyor. Bu sayede cihazdan hem yazın hem de kış aylarında faydalanmak mümkün olabiliyor. Cihazın bataryası ortalama 4 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor. Şarj süresi ise 2 saate yakın sürüyor.

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Sony, Reon Pocket giyilebilir klima için 120 dolarlık fiyat bandında piyasadaki yerini aldı. Cihaz için 100 dolar gibi fiyat belirleyen Sony, 20 dolarlık kısmı ise tshirt için talep ediyor. Dolayısıyla elinde tshirti bulunan kullanıcılar, cihazı 100 dolara satın alabiliyor.

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