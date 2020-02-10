Sony otomobil yaptı, telefon satışları da fırladı!
Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CES 2020'de sıra dışı bir otomobil ortaya çıktı. Sony'nin yeni 'dev' oyuncağını ortaya koymasıyla birlikte telefon satışları da fırladı...
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PlayStation, Walkman ve telefon derken Sony bunca yılın ardından ilk kez otomobil de üretiyor. Sony'deki yeniden yapılanma telefonlarının satışlarını da hızla yükseltmeye başladı.
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Telefon satışları yıllardır kötü giden ve Türkiye dahil pek çok ülkenin telefon pazarından çekilen Sony, bu kez işleri toparlıyor. Son olarak 2019'un dördüncü çeyreğine ait finansal raporunu yayınlayan şirket, bu süre zarfında Sony'nin 1.3 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Peki Sony'nin sır gibi sakladığı otomobili nasıl görünüyor?
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Telefon satışlarını toparlamaya çalışan dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Sony, CES 2020 fuarında herkesi şaşırtarak geçtiğimiz haftalarda Vision-S adını verdiği elektrikli konsept otomobilini duyurdu.
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Elektrikli sedan Vision-S, içinde ve dışında 33 farklı sensör, dijital geniş ekranlar, 360 derece ses sistemi ve ağ bağlantısı ile donatılmış.
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Sony, otomobilini üretirken yer yer Bosch ve BlackBerry markalarından da destek almış ve tasarım tarafında ise Porsche ile birlikte Lucid Air imzası dikkatlerden kaçmıyor.
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Gelelim aracın içinde... Çinli otomotiv devi Byton'ın otomobillerinde olduğu gibi ön konsola tamamen yayılmış bir ekrana sahip olduğu görülüyor.
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Ses konusunda oldukça iddialı olan Sony, Sony Vision-S modelinin için 360 derece ses deneyimi yaşayabilmenizi sağlayan "360-degree Reality Audio" adında bir teknoloji de kullanıyor.
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Koltuk başlarına eklenmiş yolcu ekranlarıyla da dikkat çeken Vision-S, Sony için radikal bir adım... Şirket, gelecekte ise otonom ve elektrikli otomobiller içindeki parçaların en önemli üreticisi olmayı hedefliyor.
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Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, yeni otomobilleriyle ilgili bakın ne diyor: "Bu prototip hareketliliğin geleceğine yaptığımız katkıyı somutlaştırıyor."
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Sony, bu konsept otomobilin sunumunu sadece birkaç dakikayla sınırlandırırken, arkasında bir çok soru da bırakmış oldu. Yani Sony'nin yeni otomobiliyle ilgili pek çok detayı kimse bilmiyor.
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Haliyle şirketin Vision-S adlı bu elektrikli otomobili sadece şov için mi yoksa seri üretim için mi tasarladığı henüz açıklığa kavuşmuş değil.
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Bu görmüş olduğunuz otomobil, aslında bir konsept otomobil. Yani fabrikada üretilen bir otomobilden söz etmiyoruz.
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Otomobilin özelliklerinin açıklanmamış olması, sadece Sony teknolojilerini göstermek için tasarlandığı düşüncesini de doğuruyor.
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Şu an bir konsept otomobil konumunda olan Sony Vision-S modeli yakın gelecekte satışa sunulmayacak gibi görünüyor.
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Birçok teknoloji firmasının bir şekilde otonom ve elektrikli otomobil pazarına yönelik ürünler ortaya çıkarıyor.
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Bu markalardan biri de sürücüsüz otomobil üzerinde uzun süredir çalışan ve iPhone'larıyla milyonlarca kullanıcıya ulaşan Apple'dan başkası değil.
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Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Sony'nin Vision-S modeli ile temel amacı otomobilin içinde yer alan Sony ürünlerini diğer otomobil firmalarına satmak.