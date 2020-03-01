Sony bu kez otomobil yaptı, yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, yeni otomobilleriyle ilgili bakın ne diyor: "Bu prototip hareketliliğin geleceğine yaptığımız katkıyı somutlaştırıyor." Sony, bu konsept otomobilin sunumunu sadece birkaç dakikayla sınırlandırırken, arkasında bir çok soru da bırakmış oldu. Yani Sony'nin yeni otomobiliyle ilgili pek çok detayı kimse bilmiyor.