Sonunda yanıt verdi: Virüs sizi hiç değiştirmemiş

BEN YARI HIRVAT'IM Ardından da neden Hırvatistan'a gitmeyi tercih ettiğini şu sözlerle anlattı: "Ben yarı Hırvat'ım. En iyisinin bu olduğuna karar verdim, çünkü gidebileceğim en güvenli yerin burası olduğunu düşündüm."