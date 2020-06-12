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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 11:08,

Sonunda yanıt verdi: Virüs sizi hiç değiştirmemiş

Dünyanın en zengin iş adamlarından birinin varisi olan genç kadın, koronavirüs tehlikesi henüz geçmeden yurt dışına tatile gittiği için sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Instagram

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1SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ
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SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Sonunda dayanamadı ve klavyesinin başına geçti.

2UZUN BİR METİN YAZDI
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UZUN BİR METİN YAZDI

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Bernie Ecclestone'un eski evliliğinden dünyaya gelen 35 yaşındaki kızı "virüs günlerinde İngiltere'den ayrılıp Hırvatistan'a tatile gitmesine yönelik" eleştirilere sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıyla cevap verdi.

3VİRÜS BAZILARINI İYİ YÖNDE DEĞİŞTİRMEMİŞ
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VİRÜS BAZILARINI İYİ YÖNDE DEĞİŞTİRMEMİŞ

2013 yılından bu yana iş adamı Jay Ruthland ile evli olan bir çocuk annesi Tamara Ecclestone, Instagram sayfasındaki paylaşımına "Virüsün bazı insanları iyi yönde değiştirmediğinin açıkça görüldüğünü belirterek" başladı ve bunun "biraz utanç verici" olduğunun altını çizdi.

4KARANTİNADA EVDEN HİÇ ÇIKMADIM
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KARANTİNADA EVDEN HİÇ ÇIKMADIM

Tamara Ecclestone, devletin ilan ettiği karantina sürecinde Londra'daki evinden hiç çıkmadığını, çocuğuyla birlikte parka ya da egzersiz yapmaya gitmediğini belirtti.

5BEN YARI HIRVATIM
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BEN YARI HIRVAT'IM

Ardından da neden Hırvatistan'a gitmeyi tercih ettiğini şu sözlerle anlattı: "Ben yarı Hırvat'ım. En iyisinin bu olduğuna karar verdim, çünkü gidebileceğim en güvenli yerin burası olduğunu düşündüm."

6TATİLDE DE TÜM KURALLARA UYUYORUM
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TATİLDE DE TÜM KURALLARA UYUYORUM

Tamara Ecclestone, Hırvatistan'da tüm koronavirüs önlemlerine uyduğunu da belirtti. Küçük kızı Sofia'nın eğitiminden geri kalmadığını da vurgulayan genç kadın, çocukların isterlerse uzaktan eğitime devam etme hakları olduğunu ve bunu kullandıklarını da yazdı.

7BENİ TAKİP ETMEYE MECBUR DEĞİLSİNİZ
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BENİ TAKİP ETMEYE MECBUR DEĞİLSİNİZ

Ecclestone sözlerini, herkesin sosya medyada kendisini takip etmeK gibi bir zorunluluğu olmadığını belirterek "Siz ne yapacağınızı bilirsiniz" diyerek bitirdi.

8KIZ KARDEŞİNİN AİLESİ İLE BERABER
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KIZ KARDEŞİNİN AİLESİ İLE BERABER

Tamara Ecclestone, eşi, kızı, kız kardeşi ve onun ailesiyle birlikte Hırvatistan'a gitmişti. Babasının lüks yatı Petara ile denize açılan aile, koronavirüs günlerinin gerginliğinden kurtulmaya çalışmıştı.

9SIK SIK HIRVATİSTANA GİDİYORLAR
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SIK SIK HIRVATİSTAN'A GİDİYORLAR

Tamara ve kardeşi Petra Ecclestone, babaları Bernie'nin eski Hırvatistan güzeli Slavica ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. İki kız kardeş geçmişte de sık sık annelerinin anavatanında tatile gidiyordu.

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