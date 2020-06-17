 Sonunda dip boyası yaptım

Ünlü oyuncu karantina süresince saçlarını da doğal haline bıraktı. Ama sonunda dip boyasını yaptırdı ve bir de fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı.
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TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu Salma Hayek, 53 yaşına geldi ama yıllara meydan okumayı sürdürüyor. Hayek, sık sık sosyal medya sayfasında doğal haliyle çekilen pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.
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ÖNCESİ VE SONRASI
Hayek, koronavirüs karantinası sırasında saçlarını da eskisi kadar sıklıkla boyatmadı. Ama sonunda bakımını yaptı, saçlarını da boyattı. Hayek yeni görüntüsüyle çekilen pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
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GÜNLÜK HAYATTA DOĞALLIKTAN YANA
İş adamı François Henry Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Salma Hayek, günlük hayatında çok da makyaj yapmayı sevmediğini belirtiyor.
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SIK SIK BU TÜR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR
Hayek, sık sık doğal haliyle çekilen pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor.
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NORMAL HALİM
Koronavirüs karantinası ünlüleri de değiştirdi. Birçoğu artık sosyal medya hesaplarında evlerindeki en doğal görüntülerini paylaşıyor. Kimi evde temizlik yaparken kimi darmadağınık kıyafetleriyle.
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55 YAŞ İÇİN HİÇ FENA DEĞİL
Ama ünlüler en çok da makyajsız pozlarına yer veriyor sosyal medya sayfalarında. Bunlardan biri de bir döneme damgasını vuran Çek model Paulina Porizkova. 60 yaşına merdiven dayayan Porizkova, kırmızı bir bluzla çektiği bu pozunu "55 yaş için hiç de fena değil" notuyla paylaştı. Paulina Porizkova'nın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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SAÇLARIMA DÜŞEN AKLAR
Milyonlarca kişi gibi koronavirüs karantinasında olan ünlü dizi oyuncusu dip boyası yaptıramadığı saçlarıyla çektiği pozuna sosyal medya sayfasında yer verdi.
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SİZİNLE DAYANIŞMA İÇİN
One Tree Hill adlı diziyle tanınan Hilarie Burton, boyasız saçlarını da gözler önüne serdi. 37 yaşındaki oyuncu, paylaşımında saçlarındaki aklara da dikkat çektikten sonra saçlarını, koronavirüsle ön saflarda savaşan sağlık görevlileri ve hayatı kolaylaştırmak için canlarını tehlikeye atan diğer görevlilerle dayanışma için bu şekilde bıraktığını" belirtti.Hilarie Burton'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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AYRINTISIYLA GÖSTERDİ
Corona virüs karantinasında birçok ünlü, makyajsız olarak kendi kameralarının karşısına geçip çektikleri görüntüleri sosyal medya sayfalarından paylaşıyor. Bunlardan biri de şarkıcı Bebe Rexha.
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30 yaşındaki şarkıcı, evinde çektiği videoda göz altlarındaki morlukların makyajla nasıl kapatılacağını takipçilerine gösterdi.
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Kendisinin göz altlarında da yoğun şekilde bulunan morlukları kapatan abartılı bir makyaj yaptı Bebe Rexha. Bunu yaparken de ayrıntıları takipçileriyle paylaştı. Rexha, takipçilerinden "Ne kadar iyi kalplisin" şeklinde yorumlar aldı.
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Rexha makyajını tamamladığında böyle görünüyordu.
İşte gösteri dünyasının diğer ünlülerinin karantina günlerindeki makyajsız paylaşımları.
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BÜTÜN HAYATI SOSYAL MEDYADA
24 yaşındaki Ireland Baldwin de coronavinüs karantinasında olan milyonlarca kişiden biri. Gün içinde yaptıklarını da sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.
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BAZEN EGZERSİZ BAZEN YEMEK YAPIYOR
Kimi zaman yaptığı egzersizleri kimi zaman yemekleri paylaşan Baldwin, şimdi de kuaföre gidemediği için saçlarını kendisinin kestiğini belirtti.
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KİMİN UMURUNDA!
Baldwin bir paylaşımında "Dün ayrıca saçlarımı da kendim kestim, çünkü artık kimin umurunda" diye yazdı.
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HAILEY BALDWIN'İN KUZENİ
Oyuncu ve model Ireland Baldwin, Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Kim Basinger ile Alec Baldwin'in evliliğinden dünyaya geldi. 1.85 cm boyundaki Baldwin aynı zamanda Justin Bieber ile evliliğiyle gündemin ilk sıralarına yerleşen model Hailey Baldwin'in de kuzeni.
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Covid 19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalan ünlüler anlık hallerini de sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarda en çok dikkat çeken nokta ise kadın ünlülerin bütün pozlarında makyajsız olması. Kimi spor yaparken, kimi evcil hayvanlarıyla oynarken, kimi de çocuğuyla ilgilenirken çekilen bu pozlarında ünlüler en doğal halleriyle görülüyor. İşte ünlülerin en doğal karantina halleri.
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SÜREKLİ SPOR
Jessica Alba karantina günlerini sık sık spor yaparak değerlendiriyor. O anlarda çekilen video ve fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyor.
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ZOE KRAVITZ
Zoe Kravitz, çok sevdiği köpeğiyle çekilen pozunu sosyal medyadan paylaştı.
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MAKYAJ YOK, BOYA VAR
Amanda Seyfried, boya kalemleriyle renklenen yüzünün fotoğrafıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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DURMADAN SPOR
Adriana Lima da karantina günlerini spor yaparak geçiriyor.
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ZARLARI ATTIM
Cindy Crawford, kendi kendine tavla oynadığı bu videoyu takipçileriyle paylaştı.
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ATEŞİM KAÇ?
Dakota Fanning, ateş ölçerle ateşini ölçtüğü videoyu takipçileriyle paylaştı.
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KIZIM ÇEKTİ
Eva Mendes, kızının çektiği bu pozu sosyal medyada paylaştı.
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BEBEĞİMLE
Model Ashley Graham vaktinin çoğunu minik oğluna ayırıyor.
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MAKYAJSIZ JULIA
Julia Roberts da karantina günlerinden makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden.
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EV HALİ
Julianne Moore'un karantina günlerinden.
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İLK İŞ EVİ SÜPÜRMEK
Moore, sabap kalkar kalkmaz ilk işinin evi süpürmek olduğunu yazdı.
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CANIM BENİM
Evcil hayvanıyla karantinada olan ünlülerden biri de Kaley Cuoco
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SIFIR MAKYAJ
Karantina günlerinde makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden biri de Salma Hayek.
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SAÇLARIM ŞEKİL!
Ariel Winter makyajsız ama belli ki saçlarına özenle şekil vermiş.