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Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 17:02 | 

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi'nden kritik açıklama

AÖF sınavlarının sona ermesiyle birlikte gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınav takvimi doğrultusunda AÖF sınavları 29 Mayıs-07 Haziran tarihleri arasında online olarak tamamlanmıştı. AÖF sınav sonuçları öncesi itiraz süreciyle ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF sınav sonuçları ile ilgili duyurular öğrenciler tarafından takip ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. AÖF sınav sonuç duyurusu online sistem üzerinden takip edilebiliyor.

2AÖF İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

AÖF İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

3AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavları 19 Nisan tarihinde sona ermiş sınav sonuçları ise 26 Nisan tarihinde erişime açılmıştı. AÖF final sınavları ise 7 Haziran tarihinde tamamlanacak. Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;

Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.

4AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman sınav sonuçları e Devlet ve https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden öğrenilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından aşağıdaki link üzerinden sınav sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI BU EKRANDA OLACAK

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