2021 DGS tercihleri ne zaman 2021? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS yerleştirmeleri, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.