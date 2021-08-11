2021 DGS tercihleri ne zaman 2021? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2021 DGS tercihleri sonuç duyurusu ardından gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM'nin resmi adresinden yapılan açıklamada "11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Adaylar, DGS tercihlerini aldıkları puanlar doğrultusunda gerçekleştirebilecek. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman 2021? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS yerleştirmeleri, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
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Geçtiğimiz yıl 9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin sonuçları 7 Eylül’de açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 25 Eylül-2 Ekim arasında alınmaya başlanmıştı.
2020 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın sınav sonuçları açıklandıktan sonra gelmesi ön görülüyor.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
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ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2021-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.
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Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır.
Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internetadresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.