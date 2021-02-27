‘Sonuç alana kadar açlık grevindeyiz’

FrankfurtHavalimanı’nda yer hizmeti veren Türkiye kökenli çalışanların bir bölümü, beş aydır maaşlarını alamadığı, 230 kişinin de haksız yere işten çıkarılmak istendiği gerekçesiyle ‘sonuç alıncaya kadar’ açlık grevine başladı.
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İşveren Wisag’ın işten çıkarmak istediği büyük çoğunluğu Türkiye kökenli 230 çalışanı temsilen açlık grevine giden Özkan Aydoğdu, Rıza Kodak, Cemalettin Benli, Abdülkazım Terzi ile Metin Yıldız, tek amaçlarının seslerini duyurmak ve iş yerlerine geri dönmek olduğunu belirttiler.
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Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de Frankfurt Havaalanı’na giderek açlık grevi ve işten çıkarmayla ilgili bilgi aldı. Başkonsolos Tunçer’e durumlarını anlatan IGL (İndustriegewerkschaft Luftverker – Hava Trafiği Endüstri Sendikası) üyeleri, işveren Wisag’ın devletten kısa çalışma desteği almasına rağmen ‘iş yok’ bahanesiyle kendilerini sokağa atmak istediğini söylediler.
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Wisag’ın çalışanları dört yıl önce işler ve ihale hakkıyla birlikte Acciona’dan devraldığını belirten çalışanlar, işverenin federal hükümete hiçbir işçinin çıkarılmayacağı sözünü verdiğine dikkati çektiler. Federal Ekonomi Bakanı Altmeier’in o günler bunu basına aktardığını kaydeden Özkan Aydoğdu, şunları söyledi:
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“Şimdi ise pandemiyi bahane ederek iş yerindeki 550 kişiden eski iş sözleşmesi bulunan 230 çalışanı çıkarmak istiyorlar. Pandemi nedeniyle devletten yıl sonuna kadar kısa süreli çalışma ödeneği desteği alıyorlar. Ama bu onlara yetmiyor. 20 yıllık çalışana brüt 3 bin 500 euro tazminat ödemek istiyorlar. Aramızdaki 25 otobüs şoförüne ise ekim ayından bu yana maaş ödemiyorlar. Arkadaşlarımız çıkışlarını 17 Aralık’ta alabildiler. Bu durumda üç ay daha işsizlik parası için başvuramayacaklar. Altı ay bir kuruş maaş, devletten yardım almadan geçinmek zorunda bırakıldılar.”
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“Sesimizi Alman siyasilere, medyasına duyuramıyoruz. Beş kez miting yaptık. Tek isteğimiz işimize dönmek. Wisag’ın 50 bin çalışanı var. Bizi geçici süre için başka bölümlere de alabilirlerdi. Kaldı ki, havalimanında da işler açılacak. Pandemiyi, çalışanların ücretlerini düşürmek, tazminat vermemek için kullanılıyor.” Çalışanlar, açlık grevinin yanı sıra mitinglere de devam edeceklerini belirttiler.
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Pandemi nedeniyle seyahat sektörünün çok zorda olduğunu belirten Başkonsolos Erdem Tunçer de ise şöyle konuştu: “Ancak bütün yükü çalışanlara yıkmak büyük haksızlık olur. Çoğu bizim insanımız. Konunun nasıl olduğunu daha net anlayabilmek için geldik. Durumu Türkiye’de ilgili kurumlarımıza, bakanlığımıza iletmek üzere birinci elden görelim istedik. Müdahale etme şansımız olan bir durum değil. Alman iş hukuku geçerli olduğu bir durum söz konusu. Ancak bu insanımıza sahip çıkmamıza engel değil. İnsanımızın derdine, sıkıntısına ortak olmamıza engel değil. Onlarla dayanışma için geldik. Dertlerini dinledik, Türkiye’ye aktaracağız.”