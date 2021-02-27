‘Sonuç alana kadar açlık grevindeyiz’

Pandemi nedeniyle seyahat sektörünün çok zorda olduğunu belirten Başkonsolos Erdem Tunçer de ise şöyle konuştu: “Ancak bütün yükü çalışanlara yıkmak büyük haksızlık olur. Çoğu bizim insanımız. Konunun nasıl olduğunu daha net anlayabilmek için geldik. Durumu Türkiye’de ilgili kurumlarımıza, bakanlığımıza iletmek üzere birinci elden görelim istedik. Müdahale etme şansımız olan bir durum değil. Alman iş hukuku geçerli olduğu bir durum söz konusu. Ancak bu insanımıza sahip çıkmamıza engel değil. İnsanımızın derdine, sıkıntısına ortak olmamıza engel değil. Onlarla dayanışma için geldik. Dertlerini dinledik, Türkiye’ye aktaracağız.”