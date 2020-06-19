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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 13:28,

Sonra sokaktaydık, omuzundan öptüm seni

Gösteri dünyasının ünlü çiftleri kimi zaman öylesine aşka geliyorlar ki, dünyayı bile umursamıyorlar.

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1KİMSEYİ UMURSAMADILAR
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KİMSEYİ UMURSAMADILAR

Bazen sokakta yürürken birbirlerine sevgi ve şefkat gösterisinde bulunuyorlar. İşte ünlü çiftlerin sevgi dolu anları.

Backgrid USA, Backgrid UK

2ROMANTİK SOHBET
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ROMANTİK SOHBET

Top model Alessandra Ambrosio ile sevgilisi Nicolo Odi gezintiye çıktıkları bir gün sokak ortasında romantik bir sohbete daldılar.

3AŞKIMIZ BÜYÜK
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AŞKIMIZ BÜYÜK

Justin Bieber ile Hailey Baldwin aniden nişanlanıp evlendi. Görünüşe göre aşkları hala tazeliğini koruyor.

4GEZİNTİDE ROMANTİZM
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GEZİNTİDE ROMANTİZM

Ben Affleck ve sevgilisi Ana de Armas, sık sık çıktıkları gezintilerde romantik görüntüler sergiliyor.

5SEVGİ DOLU ÖPÜCÜK
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SEVGİ DOLU ÖPÜCÜK

Bir dönemin tenis yıldızı Boris Becker'in kızı Anna Ermakova'nın omuzuna erkek arkadaşı sevgi dolu bir öpücük kondurdu.

6ŞEFKAT ANLARI
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ŞEFKAT ANLARI

Diane Kruger ile Norman Reedus'un sokak romantizmi.

7DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
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DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Slumdog Millionaire filmiyle tanınan Dev Patel, yeni yaşını sevgilisi Tilda Cobham-Hervey ile parkta kutlamıştı. Çift o gün romantik anlar da yaşadı.

8TAM ARABAYA BİNECEKKEN
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TAM ARABAYA BİNECEKKEN

Ünlü oyuncu Margot Robbie ile kocası Tom Ackerley tam arabalarına binmek üzereyken birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu.

9SEVGİ DOLU ANLAR
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SEVGİ DOLU ANLAR

James Maslow ile Caitlyn Spears'ın sevgi dolu dakikaları.

10ROMANTİK ŞAKALAŞMA
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ROMANTİK ŞAKALAŞMA

Brooke Burke ve Scott Rigsby'nin romantik şakalaşması.

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