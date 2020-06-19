Sonra sokaktaydık, omuzundan öptüm seni

Bazen sokakta yürürken birbirlerine sevgi ve şefkat gösterisinde bulunuyorlar. İşte ünlü çiftlerin sevgi dolu anları. Backgrid USA, Backgrid UKTop model Alessandra Ambrosio ile sevgilisi Nicolo Odi gezintiye çıktıkları bir gün sokak ortasında romantik bir sohbete daldılar.Justin Bieber ile Hailey Baldwin aniden nişanlanıp evlendi. Görünüşe göre aşkları hala tazeliğini koruyor. Ben Affleck ve sevgilisi Ana de Armas, sık sık çıktıkları gezintilerde romantik görüntüler sergiliyor. Bir dönemin tenis yıldızı Boris Becker'in kızı Anna Ermakova'nın omuzuna erkek arkadaşı sevgi dolu bir öpücük kondurdu.Diane Kruger ile Norman Reedus'un sokak romantizmi. Slumdog Millionaire filmiyle tanınan Dev Patel, yeni yaşını sevgilisi Tilda Cobham-Hervey ile parkta kutlamıştı. Çift o gün romantik anlar da yaşadı. Ünlü oyuncu Margot Robbie ile kocası Tom Ackerley tam arabalarına binmek üzereyken birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu. James Maslow ile Caitlyn Spears'ın sevgi dolu dakikaları. Brooke Burke ve Scott Rigsby'nin romantik şakalaşması.