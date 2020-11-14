Songül Ülkü'den ev sahibine mobbing davası!

Usta oyuncu Songül Ülkü, İstanbul Sarıyer'de bir dairede kiracı olarak ikamet ediyordu.
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Ev sahibi Mehmet Akyüz'le sorun yaşayan Songül Ülkü, eve gittiğinde elektriğin, suyun ve doğalgazın olmadığını gördü. Kurumlara giderek durumu sorduğunda ise ev sahibinin tüm sistemleri kapattırdığını öğrendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Songül Ülkü, ev sahibinin kendisine mobbing uyguladığını, elektrik, su ve doğalgaz sistemini kapattırdıktan sonra kapının kilidini değiştirip, kendisini evsiz bıraktığını öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncunun şikayeti sonrasında olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bir dönemin gözde oyuncularından Songül Ülkü'nün başı, ev sahibiyle dertte! Ülkü, İstanbul Sarıyer'de bir dairede kiracı olarak ikamet ediyordu.Günaydın'ın haberine göre ev sahibi Mehmet Akyüz'le sorun yaşayan Ülkü, eve gittiğinde elektriğin, suyun ve doğalgazın olmadığını gördü. Kurumlara giderek durumu sorduğunda ise ev sahibinin tüm sistemleri kapattırdığını öğrendi.
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KAPININ KİLİDİNİ DEĞİŞTİRDİİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Ülkü, ev sahibinin kendisine mobbing uyguladığını, elektrik, su ve doğalgaz sistemini kapattırdıktan sonra kapının kilidini değiştirip, kendisini evsiz bıraktığını öne sürdü.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncunun şikayeti sonrasında olayla ilgili soruşturma başlattı.