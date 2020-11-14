Songül Ülkü'den ev sahibine mobbing davası!

Ev sahibi Mehmet Akyüz'le sorun yaşayan Songül Ülkü, eve gittiğinde elektriğin, suyun ve doğalgazın olmadığını gördü. Kurumlara giderek durumu sorduğunda ise ev sahibinin tüm sistemleri kapattırdığını öğrendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Songül Ülkü, ev sahibinin kendisine mobbing uyguladığını, elektrik, su ve doğalgaz sistemini kapattırdıktan sonra kapının kilidini değiştirip, kendisini evsiz bıraktığını öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncunun şikayeti sonrasında olayla ilgili soruşturma başlattı.