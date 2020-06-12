Songül Öden: Şeytana uyup botoks yaptırdım

'BOTOKS YAPTIRDIM' "Çok güldüğümden gözlerimin kenarı kırıştı. Şeytana uyup botoks yaptırdım. Gülüşüm bozuldu. O yüzden gülmek istemiyorum. Araplarla çektiğim reklam filminde yönetmen gülmemi isteyince “Burada gülmenin doğru olduğunu düşünmüyorum” dedim.



"Bir sinema filmi için görüşmeye gittiğimde çok ünlü bir yönetmen 'Yüzündeki üst ben çok güzel ama alt benini aldırabilirsin' demişti. Allah’tan dinlemedim onu. Çok saçma değil mi? Filmde oynamadım. Film de çok kötü oldu."