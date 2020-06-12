MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSongül Öden: Şeytana uyup botoks yaptırdım
GeriMagazin Songül Öden: Şeytana uyup botoks yaptırdım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 10:42,

Songül Öden: Şeytana uyup botoks yaptırdım

Songül Öden, İbrahim Selim’in programına konuk oldu. Hayranlarına sürpriz yaparak iki şarkı da seslendiren oyuncu, 9 yaşından beri şarkı sözü yazdığını söyledi ve ekledi “Annem ve babam boşandığı için aşk ve ölüm temalı şarkılardı.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TAVİZ VERMEM
Abone Olgoogle-news

'TAVİZ VERMEM'

“Kadın oyuncu olduğum için farklı muamele görmedim. Ama bunun için mücadele ediyorum. Ne para ne de başka haklar konusunda asla taviz vermem.”

2BAŞROLÜ REDDETTİM
Abone Olgoogle-news

'BAŞROLÜ REDDETTİM'

“Bugüne kadar en keyif aldığım iş, ‘Umutsuz Ev Kadınları’ oldu. Gelen bir başrolü kadroda bulunan başka isimler yüzünden reddettim. En havalı arkadaşım bir melekti. En son 5 yaşında gördüm, sonra vedalaştım.”

350 GÜN DIŞARIYA ÇIKMADIM
Abone Olgoogle-news

'50 GÜN DIŞARIYA ÇIKMADIM'

"Dışarıya çıkmayacaksınız dendiğinde tuhaf bir hal oldu. Yarı kapalı cezaevi hissi çok tuhaftı gerçekten. Fakat o sürece bir süre sonra adapte olduk. Evdeki yaşamı keşfettim. Yemek yaptım. Eksiklerimi tamamladım. 50 gün dışarıya hiç çıkmadım. Sonra çıktığımda kimseyle göz göze gelmediğimi fark ettim. İnsanların korktukları bir dönem vardı. O göz göze gelememe durumları tuhaftı."

49 YAŞINDAN BERİ ŞARKI YAZIYORUM
Abone Olgoogle-news

'9 YAŞINDAN BERİ ŞARKI YAZIYORUM'

"9 yaşından beri şarkı sözleri yazıyorum. Bir gün Derya’nın (Türkan) evine gittim. “Şarkı sözü yazar mısın?” dedi. Onlar Türk müziği yaptığı için “Ben kafiyeli bir şeye çalışmadım. Serbest bir şeye çalışırım. Biliyor musunuz, 15 yaşında beste yapıyordum” dedim. Onlar da müzisyen hassasiyetiyle o şarkıları söylememi istedi. Söyledim, çok sevdiler ve şarkılarımı aldılar. "

5ABLAM YAZDIKLARIMI NOTERE ONAYLATTI
Abone Olgoogle-news

'ABLAM YAZDIKLARIMI NOTERE ONAYLATTI'

"Şarkılar da 9 yaşından beri yazdığım sözlerden oluşuyor. Biraz ölüm, aşk içerikli sözler. Neden bilmiyorum ama ayrı anne babanın çocuğuyum ondan olabilir. Belli ki anneme çok empati kurmuşum, onun acılarına... İşin komik tarafı ablam yazdıklarımı notere onaylatmıştı."

6BURUN ESTETİĞİ OLDUM
Abone Olgoogle-news

'BURUN ESTETİĞİ OLDUM'

"Burun ameliyatı oldum. Burnum kemikliydi ve “Nefes alamıyorum” diyordum herkese. Kendimi de inandırmıştım. Asıl şimdi nefes alamıyorum. Hiç kimse izin vermedi, para biriktirdim. Gittim, ameliyat oldum. O hiç iyi olmadı. Doktor bütün kıkırdakları almış. Üzerine iki kere daha burun ameliyatı oldum. Kulaktan kıkırdak alıp taktılar. Prova esnasında o da zedelendi. Bu sefer bir kıkırdak buldular. Şu anda nefes alamıyorum ama hayatıma devam ediyorum."

7BOTOKS YAPTIRDIM
Abone Olgoogle-news

'BOTOKS YAPTIRDIM'

"Çok güldüğümden gözlerimin kenarı kırıştı. Şeytana uyup botoks yaptırdım. Gülüşüm bozuldu. O yüzden gülmek istemiyorum. Araplarla çektiğim reklam filminde yönetmen gülmemi isteyince “Burada gülmenin doğru olduğunu düşünmüyorum” dedim.

"Bir sinema filmi için görüşmeye gittiğimde çok ünlü bir yönetmen 'Yüzündeki üst ben çok güzel ama alt benini aldırabilirsin' demişti. Allah’tan dinlemedim onu. Çok saçma değil mi? Filmde oynamadım. Film de çok kötü oldu."

8DİSLEKSİYİM
Abone Olgoogle-news

'DİSLEKSİYİM'

"Çocukluğumdan beri disleksiyim (öğrenme bozukluğu). Bu nedenle ilkokulda çok zorlandım."

9PLATFORM ÇÖKTÜ
Abone Olgoogle-news

'PLATFORM ÇÖKTÜ'

"2018 yılında Lübnan’daki Murex D’or ödül töreninde “Türk dizelerini ilk tanıtan ve sevdiren kadın oyuncu ödülünü” aldım. O çok şaşırtıcıydı. Uçağın yanına bir araba yanaşmıştı, korumalar vardı ve yürüyemiyorduk. Kıvanç (Tatlıtuğ) ile “Gümüş” dizisi için gittiğimiz Kahire Film Festivali’nde de büyük ilgi gördük. Kıvanç’la festival salonuna girince platform çöktü. Festivaldeki Ömer Şerif, Susan Sarandon, Charles Theron “Kim bunlar” diye baktı. İnanılmazdı."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi